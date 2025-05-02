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社會 社會焦點 保障人權

老婆怪怪的「一查驚見啪啪體驗感想」　夫崩潰告小王

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）去年10月間突然出現行蹤詭異的狀況，經追查才知道，妻子與阿哲（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳曖昧訊息，還會在訊息中討論每次發生性行為之後的體驗感想，憤而決定對阿哲提告求償60萬元。新竹地院法官審理之後，判阿哲應賠償人夫35萬元較為適當。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲人夫發現妻子小花與阿哲會互傳訊息討論性行為後的感想。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，去年10月間他發現妻子行蹤詭異，還頻繁回覆手機訊息，好奇追問，妻子卻毫無理由提及離婚，但又不肯說明原因；他進一步追查，竟發現妻子早在2023年12月間就與阿哲發生婚外情，兩人不僅長期互傳曖昧訊息表達愛意，甚至曾在訊息中多次討論每次發生性行為之後的體驗感想，就算他已經提告，兩人仍在訴訟期間保持聯絡交往，讓他大受打擊，憤而決定對阿哲提告求償60萬元。

阿哲除了強調不認同配偶權概念，他甚至反控人夫長期漠視小花的精神壓力，沒有實質關心家庭事務，導致夫妻關係日趨冷淡，他是因為人夫與小花的婚姻關係存在裂痕、無法溝通，才會同意與小花交往，因此希望法官能酌情減少賠償金額。

但新竹地院法官認為，阿哲明知小花是有配偶之人，仍答應交往，並發生多次親密行為，顯然已經侵害到人夫基於婚姻配偶權關係的身分法益，且情節重大，人夫依法請求賠償並無不妥，因此沒有採信阿哲的說詞，考量到雙方的身分、地位、經濟情況等因素後，最終判阿哲應賠償人夫35萬元較為適當，全案仍可上訴。

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