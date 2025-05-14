前夫外遇拋家「後悔求復合」　竟自曝小三愛的對話！她怒討50萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，前夫阿哲（化名）去年間性情大變並與她離婚，後來前夫想要復合，竟主動坦承當時是因為婚外情才會拋開家庭，還拿出與小花（化名）的親密對話紀錄，包含「誰叫你想脫我褲子」、「我是壞東西，誰每次都想要」等等，讓她無法接受，因而決定對小花提告求償50萬元。雖然小花堅稱自己也是被騙的，但並未獲得新竹地院法官採信，日前仍被判處應賠償人妻15萬元。

▲阿哲想與前妻復合，不僅主動坦承外遇，還交出與小花的親密對話紀錄。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她與阿哲結婚多年感情尚稱平順，去年間阿哲卻性情大變，經常找藉口吵架，導致夫妻感情破裂，雙方在同年7月離婚；後來阿哲想要復合，竟主動坦承他在2024年初於交友軟體結識小花，兩人發生婚外情，甚至互傳「你才偷抱我，我那時候還沒睡」、「我隔著衣服抱妳好不好？都已經是男女朋友了不能抱嗎」、「誰叫你想脫我褲子」、「因為我更在意你沒離婚」、「我是壞東西，誰每次都想要」等訊息。

人妻表示，直到這個時候她才知道阿哲外遇，阿哲經常前往小花的住處過夜，並多次發生性行為；她不滿小花明知阿哲已婚，仍同意交往、發生親密關係，嚴重侵害她的配偶權，因而決定對小花提告求償50萬元。

小花則辯稱，她也是被騙的，為何要賠償，是阿哲沒有說實話，她真的不知情，「我們透過網路交友認識，事後我要求阿哲拿身分證，但阿哲拿不出來，說他的身分證不見了，我也不知道阿哲是否有婚姻關係。」

不過，新竹地院法官檢視阿哲與小花的對話紀錄，發現她在2024年4月至5月間，曾傳訊息質問阿哲「婚都沒離，對我公平嗎」、「後續你又讓我發現你根本沒有離婚」，可見她在交往初期確實不知道阿哲已婚，但後來她知道了，卻選擇繼續與阿哲在一起，沒有保持適當的交友距離，這顯然與她自己的說詞不符。

最終，法官沒有採信小花的說詞，考量到雙方的身分、地位、經濟能力、本案侵權行為情節等因素，判她應賠償人妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。