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社會 社會焦點 保障人權

工程師尪被孕妻抓包上按摩店性交易　簽完協議再犯！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿哲（化名）被妻子小美（化名）指控，趁著女方懷孕期間多次前往按摩店進行性交易，後來夫妻倆簽訂協議書，他竟又趁著女方不在家的時候，再度前往按摩店消費。雖然阿哲堅決不同意離婚，也表明沒有錢給付違約金，但新竹地院法官審理之後，仍判准兩人離婚，除了子女的扶養費用之外，阿哲每個月要給付5萬元給小美，另外還要賠償30萬元。

▲▼推拿,按摩。（示意圖／CFP）

▲阿哲曾在按摩店進行性交易。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，2023年間她懷有身孕，卻意外發現丈夫阿哲多次前往按摩店進行性交易，阿哲為了挽回婚姻、請求她的原諒，同意簽署婚姻協議書，雙方約定，如果阿哲今後再出入八大場所，導致婚姻破裂而離婚，就要給付2名子女每個月各5萬元的扶養費（直到20歲），另外還要按月給付女方5萬元的費用（直到死亡），以及賠償女方300萬元。

小美表示，讓她沒想到的是，阿哲在簽完協議書之後，竟又趁她過年返鄉不在家的期間，跑去按摩店消費，事後向她坦承是為了生理需求，才會到按摩店進行半套性交易，她無法接受，因而決定向法院訴請離婚，同時要求阿哲履行協議書的內容。

阿哲則辯稱，他為了這段婚姻付出很多，因為妻子拒絕履行夫妻義務，不得已才會去性交易，現在他已經不再涉足那些場所；此外，當初之所以簽下協議書，是為了可以繼續維持婚姻才會屈從，關於未來妻子、子女開銷的部分，他覺得可以保持開放性討論，他這些年工作賺來的錢幾乎都交給妻子，身上已經沒什麼錢了，若法院認定應賠償違約金，希望能酌情減少金額。

新竹地院法官認為，阿哲在小美懷孕期間前往按摩店進行性交易，又在雙方簽下協議書之後故態復萌，甚至在案件審理期間還去過1次按摩店，雖然他聲稱是為了蒐證並未消費，但此舉顯然已讓夫妻間的信任消失殆盡。

法官表示，經查，阿哲在簽署協議書時，並未遭到詐欺脅迫，最終沒有採信他的說詞，不僅判准夫妻倆離婚，男方還得給付每個月各5萬元的扶養費，直到2名子女年滿20歲，另外每個月還要給付5萬元給小美，直到小美死亡，以及在判決確定之日起1個月內，支付30萬元給小美。

不過，阿哲在今年4月間提出上訴，目前案件仍在法院審理當中。

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