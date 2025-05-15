夫離家被報失蹤「回來銷案又跑了」　妻心碎放手

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，她與丈夫阿強（化名）結婚之後便定居台灣，沒想到丈夫2023年4月間突然不告而別，她急得通報失蹤，丈夫卻寧可跑去派出所銷案也不願意回家，考量到夫妻倆分開至今已2年，因而決定向新竹地院訴請離婚，日前獲得法官裁定准許。

▲阿強丟下母親及妻子離家出走，至今行蹤不明。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她原為越南籍人士，2019年間與阿強結婚，婚後定居台灣，與丈夫、婆婆同住，但丈夫工作不穩定，經常換工作，2023年4月間丈夫突然離家出走，事發之前夫妻倆並沒有發生衝突，由於打電話都沒人接聽，她只好向派出所通報丈夫失蹤，結果7個月之後收到派出所通知，說丈夫回來銷案了。

人妻無奈表示，丈夫寧可跑去派出所銷案，也不肯回家，甚至連探視他自己的母親都不願意，考量到夫妻倆已經分居達2年，這段期間都沒有聯絡，丈夫至今仍下落不明，她也決定不等了，並向法院訴請離婚。

阿強經過法院合法通知沒有在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。人妻的表阿姨證稱，夫妻倆已經很久沒有住在一起，現在她跟人妻見面時，都沒有看到男方。

新竹地院法官認為，阿強自2023年4月離家出走後，僅在同年11月前往派出所銷案，之後行蹤不明，至今仍無法聯繫上人，堪認有惡意遺棄的事實，且狀態持續中，最終裁定准許人妻的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。