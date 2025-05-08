不爽女店員多找10元酸「醜八怪」　暴走男辯：是在講我女友

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年4月間在新竹市某超商消費，因店員A女多找零10元，雙方發生口角，他竟當場辱罵A女「神經病」、「醜八怪」，雖然他事後改口辯稱，醜八怪是在講自己的女友，但沒有獲得新竹地院法官採信，最終仍被法官依犯公然侮辱罪，判處罰金5000元，得易服勞役5日。

▲阿強不滿店員A女多找錢，又不願意等待清點，竟當場出言辱罵女店員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A女接受警詢時證稱，她從未出言挑釁，當時是阿強先說「妳找錯錢（多找10元），不會拿回去喔」，於是她請阿強回來櫃檯清點，但對方的態度很不耐煩，不僅說出「我趕時間沒辦法等妳算完錢」等話，甚至激動辱罵「神經病」、「醜八怪」，並不斷催促要求她動作快一點。

阿強到案之後辯稱，當時他是在講自己，不是罵店員，「醜八怪是在講我女朋友。我罵自己神經病來到這間店，我罵我自己醜八怪怎麼會碰到這種人。」

但新竹地院法官認為，從證據譯文和勘驗筆錄的內容可知，雙方是因為找錢糾紛才會在櫃檯前起爭執，所以阿強的言論確實是針對店員A女，況且當時他的女友根本不在現場，他事後所辯顯然是卸責之詞。

法官表示，阿強與A女素不相識，他僅因找錢糾紛，就在公開場所辱罵A女，導致A女的名譽受損，可見他欠缺尊重他人名譽的法治觀念，考量到他否認犯行的犯後態度，以及過去有多次竊盜、毒品等前科紀錄，最終依公然侮辱罪，判處罰金5000元，得易服勞役5日。