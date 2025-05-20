日美第3輪談判23日登場　赤澤亮正重申「要求美國取消關稅」

▲赤澤亮正20日表示，日本不會倉促達成協議 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本預計23日與美國展開第三輪關稅談判，屆時將由經濟再生大臣赤澤亮正赴美協商。赤澤亮正20日表示，日本政府要求美國取消加徵關稅的立場並未改變，若貿易談判出現可能損害國家利益的情況，日本不會倉促達成協議。

路透、共同社報導，美日第三輪關稅談判預計23日在美國華府登場，預計美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將會缺席，美方可能由貿易代表署（USTR）代表葛里爾（Jamieson Greer）等人出面與日本協商。

美日政府19日起在華府展開事務層級磋商。赤澤亮正20日提到，「美國加徵一連串關稅，包括對等關稅、汽車及車零件關稅、鋼鋁關稅，令人遺憾。我們尋求審查，也就是取消這些關稅的立場並未改變」。

川普今年4月2日宣布對中加墨以外的所有國家徵收10%關稅，並對主要貿易夥伴祭出更高關稅稅率，隨後宣布暫緩實施90天。若日本近期未能與美國達成協議，7月起將面臨24%的關稅。

日本是第一個與美國展開雙邊貿易談判的主要經濟體，英國則是第一個與川普達成協議的國家。日本執政黨議員等人指出，基於汽車業經濟重要性，除非取消25%汽車關稅，否則與美國達成協議毫無意義。

由於原先希望迅速達成協議的期待落空，日經新聞上周指出，日本可能會放寬立場，將對美關稅訴求從「全面取消」改為「降低稅率」。一名熟悉談判情況的消息人士向路透社透露，日本正考慮提出一攬子方案換取美國讓步，包括擴大輸入美國玉米與大豆、在造船領域展開技術合作、日本調整進口汽車檢驗標準。