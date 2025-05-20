追討積欠12年債務！中國男在南韓「大開殺戒」遭逮　警搜出2具遺體

▲中國籍朝鮮族男子車哲男19日晚間遭警方緊急逮捕。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道始興市昨（19）日發生連續砍人案，一名年約50多歲的中國籍男性在超商砍傷業者後，又在體育公園砍傷房東，兩人因腹部與顏面重傷而送往加護病房治療，警方在追查過程中又發現2具死亡多天的遺體。經過10個小時，警方才終於緊急逮捕該名男性。該男坦承，是為了追討積欠多年的債務，才將兄弟倆殺害。

根據《韓聯社》，現年57歲的中國籍朝鮮族男子車哲男（音譯）因殺人罪嫌而遭始興警察署緊急逮捕。車哲男住在京畿道始興市正往洞，19日上午9時34分，他手持兇器在住家對面的超商砍傷超商店長A某，A某因腹部和顏面重傷而緊送往醫院加護病房治療，至於車哲男則是駕車逃離現場。

儘管警方調閱監視器，卻因影像模糊而無法從身體特徵或穿著揪出兇嫌身份，只能確定兇嫌戴白色口罩。於是，警方調查行經超商前的轎車，發現該輛車的車主為50多歲中國籍B某，且身分上同樣是中國籍朝鮮族。警方前往B某的住家，發現B某早已陳屍住處、死亡多時。

19日下午1時21分，車哲男前往距離住家對面超商1.3公里遠的體育公園，並持刀砍傷房東（70多歲男性）C某。C某向警方表示，車哲男可能懷疑自己遭到他瞧不起而懷恨在心，因此才會持刀傷人。對此，警方前往車哲男的住處搜查，卻在房內發現另一名50多歲中國籍朝鮮族男子D某的屍體。

經過10個小時的通緝和追捕，警方終於在19日晚間7時24分，成功在正往洞緊急逮捕車哲男。警方發現，遭到車哲男砍死的B某、D某，其實是一對親兄弟。

對此，車哲男在接受媒體提問和警方訊問時坦承，是因為B某、D某兄弟倆於2013年起積欠他3000萬韓元（約新台幣64萬8880元）的債務，且12年以來未曾償還，才決定行兇殺人。

車哲男還原事發經過。他表示，他於17日下午4時將B某叫到自己的住處喝酒，過程中持準備已久的兇器，將對方活活砍死。17日下午5時，車哲男前往B某的住處後，以相同手法將B某的親兄弟D某殺死。據悉，車哲男的住處距離兄弟倆的家只有200多公尺。

報導指出，車哲男以朝鮮族的身分，2012年持「在外同胞簽證」（F-4）入境南韓，此後便定居在京畿道始興市，平常靠打零工維生，加上過去在其他國家居住時所賺取的零用錢，才能維持生活開銷。