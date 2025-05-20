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沖繩美軍淪砲灰！日媒預測「司令戰死、航母遭毀」：中國佔領台灣

▲▼ 日本沖繩嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本沖繩嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國積極擴張軍事影響力，並在周邊實施軍演，台海情勢日益緊張。美國國防部曾預測，中國可能在2027年「武統台灣」。不過，日媒卻認為，解放軍最快2026年發動戰爭，屆時駐守在沖繩的美軍將迎來悲慘結局，不僅作戰指揮艦與航母遭破壞，甚至因中國飛彈攻擊而導致沖繩淪為孤島，第7艦隊司令戰死，部隊幾近失能。

根據日媒《產經新聞》，美軍現役中校柯格（Brian Kerg）針對「美國海軍陸戰隊第三遠征軍」（III MEF），曾於2023年12月在美軍研究所雜誌《議事錄》（Proceedings）進行分析，當時他在該部隊擔任要職，因此能從關係人士的角度出發，分析駐守沖繩的海軍陸戰隊面臨何種問題。

該份資料將中國解放軍入侵台灣的年份設定在2026年。此時，台灣由支持獨立的總統掌握政權，至於中國則因經濟成長停滯導致年輕族群失業率突破20%，而中國國家主席習近平以民族主義為訴求集結支持群眾。

此時，中國發表「統一台灣」宣言，並由解放軍占領台灣本島南部3分之1、澎湖群島，通過砲火和網路攻擊，使台灣供電和通訊網絡等基本建設停擺，並癱瘓台灣空軍和防空系統，導致台灣當局難以和外部取得聯繫。

▲▼駐日美軍戰機嘉手納基地大象漫步。（圖／翻攝自twitter／@USForcesJapan）

▲駐日美軍戰機嘉手納基地大象漫步。（圖／翻攝自twitter／@USForcesJapan）

雖然日本自衛隊也決定參戰，但日美雙方最終決定暫緩奪回台灣的行動。兩國優先考慮的是對中國軍隊實施攻擊，目標包括對台灣的海上封鎖與登陸行動，並圍繞海上交通線（Sea Lane）展開攻防戰。日美認為，關鍵在於確保通往台灣的海上物流與美軍援助物資的安全，同時阻止流向中國的海上物流。

與此同時，為了全面阻擋境外勢力援助台灣，中國向日本沖繩縣嘉手納基地、青森縣三澤基地發動攻擊，破壞美國空軍戰機，並導致以日本神奈川縣橫須賀基地為母港的美國海軍第7艦隊承受嚴重損失。

屆時，不僅第7艦隊司令戰死，藍嶺號兩棲指揮艦、喬治•華盛頓號航空母艦遭到破壞，更搶奪美國海軍陸戰隊第三遠征軍的移動載具，使沖繩孤立無援。

即便美軍與日本自衛隊合作，也只能是力挽狂瀾的程度。柯格悲觀指出，即便駐守沖繩的美國海軍陸戰隊第三遠征軍能夠在海戰取得勝利，不過一旦台海爆發衝突時，中國便可能使用中程導彈攻擊沖繩，以此阻止美軍介入，而美軍司令部淪為解放軍打擊標靶。

▲▼美軍尼米茲級喬治·華盛頓號核動力航空母艦於2017年回到美國本土進行歲修,USS George Washington CVN-73,軍事武器,區域和平,橫須賀海軍基地,航母,第七艦隊,美軍太平洋艦隊,南海爭議。（圖／記者李毓康攝）

▲美軍尼米茲級喬治·華盛頓號核動力航空母艦2017年回到美國本土進行歲修。（圖／記者李毓康攝）

另外，柯格也點出，駐守沖繩的美國海軍陸戰隊成員，其共同遷居沖繩的眷屬，可能成為拖垮戰事的阻礙，因為一旦台海爆發衝突，美軍一定會優先安排船艦載送眷屬撤離，導致參與作戰任務的戰機和船艦減少。

柯格分析，美軍用來載送海軍陸戰隊隊員的艦艇數本來就不充足，儘管必須擁有35艘以上中型登陸艦，才能確保海軍陸戰隊挺進敵軍攻擊圈內，然而2024會計年度的預算卻僅編列1艘，預計2026年3月部署，至於作為替代方案的小型登陸艦也僅佈署3艘，數量嚴重不足。

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