模擬武統台灣！中國「目標癱瘓總統府」複製博愛特區　派漁船騷擾

▲位於台北博愛特區的總統府，被視為台灣的行政中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅翊宬／編譯

隨著台海緊張情勢升溫，日媒最近針對「台灣有事」等議題進行一系列報導，不僅派藝人櫻井翔前往總統府專訪，更實際走訪博愛特區。其中，日媒發現中國在內蒙古某沙漠打造激似博愛特區的街區，目標就是為了迅速奪取總統府、癱瘓我國行政機關。此外，中國更在漁船配備高壓水砲，協助攻台和滲透行動。

日媒《日本新聞網》於18日在YouTube上傳一段13分鐘的影片，聚焦中國對於台灣的軍事行動，影片一開始便提及中華民國總統賴清德3月稱中國為「境外敵對勢力」，而解放軍更於今年初展開圍台軍演，並在宣傳影片將賴清德描繪成寄生蟲，聲稱台獨只是引火燒身。

日媒更發現，去年4月Google拍攝中國內蒙古自治區的衛星影像中，竟然在沙漠中出線街道、建築物高度模仿台北博愛特區的街區，於是記者實際走訪位於台北的博愛特區，首先是洗衣店和賣油條的豆漿店，而中正紀念堂（自由廣場）更是在進入轉角後映入眼簾，接著是外交部、法務部，最後是台灣的行政中心－－總統府。

▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲中國在內蒙古的沙漠，打造一座街道與建築激似博愛特區的街區。（圖／翻攝自YouTube）

《日本新聞網》派記者實際走訪行經總統府的貴陽街一段，用測距儀後發現總長為973公尺，然而中國在內蒙古沙漠街區所鋪設的道路長度，也正好是971公尺，兩者僅相差2公尺。

對此，台灣國家安全研究院助理研究員鍾志東受訪指出，中國在內蒙古打造激似博愛特區的街區，是為了讓解放軍能夠更熟悉台灣總統府周邊的路況，以求在攻入台灣後能夠迅速抵達總統府，在短時間內壓制台灣行政機關。

鐘志東也透露，中正紀念堂前的自由廣場總面積達25萬平方公尺，如此空曠的地方足以容納一整個軍團（500人），屆時解放軍可以在空降後迅速抵達總統府，而內蒙古的衛星影像更顯示，中國將總統府列為攻台的首要目標。

另外，《日本新聞網》也派人走訪位於中國廣東省江門市的上川島，發現該島港口停靠許多艘大大小小的漁船，然而大型漁船尾端卻設置高壓水砲。對此，某艘漁船的成員透露，船隻平時不僅是漁船，同樣也具備「民兵船」功能。

日本軍事專家小原凡司分析，「被稱為『海上民兵』的人，戰時可以接受來自地方或中央政府的命令而採取行動，並獲得報酬。在台灣遭到侵略時，這些海上民兵能夠打頭陣，以『民間活動』為藉口，對台灣展開各種侵擾。一旦海上民兵的行動不被視為軍事攻擊，則可削弱美軍介入的正當性。」