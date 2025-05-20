　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

模擬武統台灣！中國「目標癱瘓總統府」複製博愛特區　派漁船騷擾

▲▼總統府外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲位於台北博愛特區的總統府，被視為台灣的行政中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅翊宬／編譯

隨著台海緊張情勢升溫，日媒最近針對「台灣有事」等議題進行一系列報導，不僅派藝人櫻井翔前往總統府專訪，更實際走訪博愛特區。其中，日媒發現中國在內蒙古某沙漠打造激似博愛特區的街區，目標就是為了迅速奪取總統府、癱瘓我國行政機關。此外，中國更在漁船配備高壓水砲，協助攻台和滲透行動。

日媒《日本新聞網》於18日在YouTube上傳一段13分鐘的影片，聚焦中國對於台灣的軍事行動，影片一開始便提及中華民國總統賴清德3月稱中國為「境外敵對勢力」，而解放軍更於今年初展開圍台軍演，並在宣傳影片將賴清德描繪成寄生蟲，聲稱台獨只是引火燒身。

日媒更發現，去年4月Google拍攝中國內蒙古自治區的衛星影像中，竟然在沙漠中出線街道、建築物高度模仿台北博愛特區的街區，於是記者實際走訪位於台北的博愛特區，首先是洗衣店和賣油條的豆漿店，而中正紀念堂（自由廣場）更是在進入轉角後映入眼簾，接著是外交部、法務部，最後是台灣的行政中心－－總統府。

▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）▲▼中國在內蒙古的沙漠，打造一座街道與建築激似博愛特區的街區。（圖／翻攝自YouTube）

▲中國在內蒙古的沙漠，打造一座街道與建築激似博愛特區的街區。（圖／翻攝自YouTube）

《日本新聞網》派記者實際走訪行經總統府的貴陽街一段，用測距儀後發現總長為973公尺，然而中國在內蒙古沙漠街區所鋪設的道路長度，也正好是971公尺，兩者僅相差2公尺。

對此，台灣國家安全研究院助理研究員鍾志東受訪指出，中國在內蒙古打造激似博愛特區的街區，是為了讓解放軍能夠更熟悉台灣總統府周邊的路況，以求在攻入台灣後能夠迅速抵達總統府，在短時間內壓制台灣行政機關。

鐘志東也透露，中正紀念堂前的自由廣場總面積達25萬平方公尺，如此空曠的地方足以容納一整個軍團（500人），屆時解放軍可以在空降後迅速抵達總統府，而內蒙古的衛星影像更顯示，中國將總統府列為攻台的首要目標。

另外，《日本新聞網》也派人走訪位於中國廣東省江門市的上川島，發現該島港口停靠許多艘大大小小的漁船，然而大型漁船尾端卻設置高壓水砲。對此，某艘漁船的成員透露，船隻平時不僅是漁船，同樣也具備「民兵船」功能。

日本軍事專家小原凡司分析，「被稱為『海上民兵』的人，戰時可以接受來自地方或中央政府的命令而採取行動，並獲得報酬。在台灣遭到侵略時，這些海上民兵能夠打頭陣，以『民間活動』為藉口，對台灣展開各種侵擾。一旦海上民兵的行動不被視為軍事攻擊，則可削弱美軍介入的正當性。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／78歲翁妻現身！出事前曾報平安　身體狀況曝
台中6寶女兵床戰長官　嗨喊「皇上...你淫了」
快訊／家屬招魂痛哭...民眾排一整列獻花哀悼
快訊／贊成58位、反對49位！國民黨團提案通過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日美第3輪談判23日登場　赤澤亮正重申「要求美國取消關稅」

模擬武統台灣！中國「目標癱瘓總統府」複製博愛特區　派漁船騷擾

全球首例！男接受人類膀胱移植　術後免背尿袋、擺脫7年洗腎

沖繩美軍淪砲灰！日媒預測「司令戰死、航母遭毀」：中國佔領台灣

赴日登山離奇失蹤2年！　尋獲60歲台裔婦「部分骨骸」死因不明

遊客在西班牙「亂扔石頭」拍片炫耀　恐吃678萬罰單

三峽車禍3死！各國高齡駕駛規定比一比　日本這情況吊銷駕照

法國餐廳老闆與女友聯手殺人　「剁碎受害者屍體」丟鍋中煮熟

追討積欠12年債務！中國男在南韓「大開殺戒」遭逮　警搜出2具遺體

剛從大學畢業！22歲女度假意外墜船　雙腿遭「螺旋槳絞爛」

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

日美第3輪談判23日登場　赤澤亮正重申「要求美國取消關稅」

模擬武統台灣！中國「目標癱瘓總統府」複製博愛特區　派漁船騷擾

全球首例！男接受人類膀胱移植　術後免背尿袋、擺脫7年洗腎

沖繩美軍淪砲灰！日媒預測「司令戰死、航母遭毀」：中國佔領台灣

赴日登山離奇失蹤2年！　尋獲60歲台裔婦「部分骨骸」死因不明

遊客在西班牙「亂扔石頭」拍片炫耀　恐吃678萬罰單

三峽車禍3死！各國高齡駕駛規定比一比　日本這情況吊銷駕照

法國餐廳老闆與女友聯手殺人　「剁碎受害者屍體」丟鍋中煮熟

追討積欠12年債務！中國男在南韓「大開殺戒」遭逮　警搜出2具遺體

剛從大學畢業！22歲女度假意外墜船　雙腿遭「螺旋槳絞爛」

想要有韓妞冷白肌怎麼做？外防、內補一次教給妳

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

酸林昶佐「不適合去自殺率高的芬蘭」　林憶君拒道歉：我是為他好

忽視兩岸嚴峻！賴清德以「侵略者」指對岸　仇長根：再次台獨挑釁

婦就醫金項鍊不見了！原來是「吊車尾」　屏東潮州警眼尖尋回

三峽3死車禍！律師揭殘酷1法規：受害人恐一毛賠償都拿不到

美媒預測「中國約基奇」第41順位落腳勇士　低位技巧獲肯定

駕車狠撞奪3命！78歲翁肇事前打回家報平安　妻曝他健康狀況

三峽翁是模範父親！老師揭內幕「水很深」　過來人認證

大票開攻三峽翁高齡駕駛　苦苓「類比世壯運」：憑什麼不能開？

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

國際熱門新聞

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

13種高薪工作「AI也搶不走」

偷吃毒梟的女人！33歲名DJ遭行刑式槍決

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

川普曝俄烏將開始談判　梵蒂岡願意主辦

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

三峽車禍3死　各國高齡駕駛規定比一比

赴日注意！日本擬調漲出國稅

日少女「被騙當性奴」！從車內激戰到摩鐵

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

老公偷看A片　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

把AI當小孩用！黃仁勳親授「必學提問術」

更多熱門

相關新聞

日本貿易代表：要求美國取消關稅立場未變

日本貿易代表：要求美國取消關稅立場未變

日本預計23日與美國展開第三輪關稅談判，屆時將由經濟再生大臣赤澤亮正赴美協商。赤澤亮正20日表示，日本政府要求美國取消加徵關稅的立場並未改變，若貿易談判出現可能損害國家利益的情況，日本不會倉促達成協議。

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

中國男在南韓「大開殺戒」討債　警搜2遺體

中國男在南韓「大開殺戒」討債　警搜2遺體

賴清德：台灣沒要反攻大陸　強烈希望美日共同阻止中國發動戰爭

賴清德：台灣沒要反攻大陸　強烈希望美日共同阻止中國發動戰爭

日男持刀脅持母親、妹妹　與警對峙近5小時

日男持刀脅持母親、妹妹　與警對峙近5小時

關鍵字：

日韓要聞台灣台灣有事總統府博愛特區漁船民兵船內蒙古

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

白白爆4年婚姻地獄！產後遭嗆沒價值

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

12歲女學生遭撞死！家屬相驗崩潰哭喊：小孩就這樣沒了

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面