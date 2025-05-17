和平談判剛落幕！烏控「俄無人機炸巴士」釀平民9死　慘烈畫面曝

▲ 公車被轟到變形，乘客受傷倒地。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開戰3年來首次直接和平談判才剛落幕幾小時，烏克蘭指控俄羅斯無人機襲擊東北部蘇梅（Sumy）一輛民用巴士，至少釀成9死4傷。

根據BBC，蘇梅軍事管理局17日在Telegram發文指控，「一架敵方無人機在比洛皮利亞（Bilopillya）附近擊中一輛接駁巴士」，造成9人死亡及4人受傷，當時這輛巴士正開往該州首府蘇梅市。

州長赫里霍羅夫（Oleh Hryhorov）說明，巴士於當地上午6點多遭「柳葉刀」自殺式無人機擊中，指控俄方攻擊「不人道」。當局公布的畫面中，深藍色巴士被轟到變形，半邊幾乎解體、車頂掀開，還可看見乘客倒在血泊中，場面相當慘烈。

當地RBC-Ukraine通訊社報導，烏克蘭國家警察強調，俄軍故意鎖定民用車輛，「這不僅僅是一次襲擊，而是無恥的戰爭罪行。俄軍再度襲擊民用目標，無視所有國際法準則及人道主義。」事發後救難人員趕抵救援，警方也已到現場蒐證。

這起攻擊的幾小時前，俄烏雙方在土耳其居中斡旋之下，16日於伊斯坦堡舉行2022年至今首次直接和平談判，但雙方對於如何終戰仍有巨大分歧，未能取得突破。