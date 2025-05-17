北韓首度公開「新型空對空飛彈」實彈射擊　獲俄羅斯軍事技術支援

▲北韓最高領導人金正恩15日視察空軍空襲演習。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩15日前往空軍基地，針對防空與空襲演習進行指導，現場更首度公開從戰機發射新型空對空導彈，並在空中成功擊落巡弋飛彈和無人機，其外觀激似美軍現役主動雷達引導空對空飛彈「阿姆拉姆」，顯示北韓飛彈研製技術明顯提升，可能獲得俄羅斯提供的軍事技術援助。

根據南韓《韓聯社》，北韓官媒《朝中社》今（17）日透過報導公開金正恩15日視察指導空軍戰鬥演習的畫面，並釋出北韓透過米格-29戰機發射新型空對空飛彈、滑翔誘導飛彈擊落空中的巡弋飛彈與無人機等標的物的畫面，顯示北韓研製空對空飛彈的技術明顯獲得提升。

▲▼北韓空軍從米格-29戰機發射新型空對空飛彈。（圖／翻攝自朝中社）

此次訓練中所公開發射的空對空中程導彈，其實便曾於2021年北韓主辦國防發展展覽會「自衛-2021」時首度對外亮相。然而，如今才經過短短4年的時間，北韓竟然可以透過戰機米格-29發射研發不久的空對空飛彈，就連南韓所研發的空對空飛彈，都仍處於研發初期的階段。

南韓知名軍武記者、現執政黨國民力量的國會議員庾龍源分析，「空對空導彈的研發，就連我軍（南韓）都仍處於初步階段。然而，（北韓）卻直接首度對外公開實彈射擊畫面。（在此次實彈射擊訓練）北韓展現短程空對空導彈的能力，不過我相信技術難易度較高的（中程）空對空導彈系統整合技術，北韓已取得一定技術。」

庾龍源認為，北韓才於2021年公開中程空對空飛彈的外觀，然而才經過短短4年的時間，便能直接對外公開實彈射擊，恐怕和最近獲得俄羅斯提供軍事合作有關，且北韓從米格-29戰機發射新型空對空飛彈擊落空中的反艦飛彈和魟型無人機，更是誇耀北韓擊落南韓巡弋飛彈和魟型無人機的戰鬥能力。

▲▼北韓15日試飛外型仿製全球鷹偵察機的無人飛行載具。（圖／翻攝自朝中社）

庾龍源分析，此次北韓公開進行實彈射擊的新型空對空飛彈，在外型上仿製美國現役主動雷達導引空對空飛彈「AIM-120」、中國製的中程超視距空對空飛彈「霹靂-12」，且未來有可能發展成地對空飛彈與艦對空飛彈。

另外，疑似是GPS滑翔可控制導航炸彈的一款空對地炸彈，更是透過北韓官媒相片首度登場。庾龍源認為，北韓為了取得空對地精準打擊能力，而仿製南韓研發的GPS導引滑翔炸彈（KGGB）。

庾龍源警告，北韓計畫透過派遣軍隊赴俄烏戰場所學習到的現代戰爭經驗和軍事技術，進一步強化發展無人機技術，並讓空中常規性戰力達成現代化。