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亞洲無人機AI創新應用研發中心　嘉義縣成台灣無人機國際櫥窗

▲▼ 行政院長卓榮泰視察亞洲無人機AI創新應用研發中心 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲行政院長卓榮泰視察亞洲無人機AI創新應用研發中心 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長卓榮泰今17日下午率國防部、經濟部、數發部、交通部及相關中央官員拜訪嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，了解無人機產業發展情形，與嘉義縣長翁章梁及無人機業者交流意見。

▲▼ 行政院長卓榮泰視察亞洲無人機AI創新應用研發中心 。（圖／嘉義縣政府提供）

前總統蔡英文在2022年親自為亞創中心揭牌，迄今吸引近50家產官學研單位進駐，接待31國來賓，成為台灣無人機產業國際櫥窗。總統賴清德、副總統蕭美琴也先後拜訪亞創中心，展現中央對無人機產業的重視。

嘉義縣政府經濟發展處長李雅萍說明，亞創中心現有空間已面臨瓶頸，為滿足廠商進駐及驗測需求，縣府提出「亞創一、二館空間改造計畫」，已獲行政院納入「無人機產業發展統籌型計畫」辦理。建議後續應以最快時程辦理，並由中央主導整體規劃，活用關鍵技術並擴大國際合作空間，加速無人機應用發展。

▲▼ 行政院長卓榮泰視察亞洲無人機AI創新應用研發中心 。（圖／嘉義縣政府提供）

卓榮泰院長指出，台灣無人機產業處於起步階段，政府已明確展現推動決心，將無人載具與智慧機器人列為與半導體並重的戰略產業，從現有的高科技製造邁向應用時代。

過去一年中央推動5大行動及20項進行中計畫，也規劃「1+7」未來行動架構，無人機產業已有許多亮眼成果，政府將持續聚焦尚未解決的難題與潛在風險，這些才是與國際接軌的關鍵。

▲▼ 行政院長卓榮泰視察亞洲無人機AI創新應用研發中心 。（圖／嘉義縣政府提供）

行政院已成立「無人載具專案會議」，以「產業發展、國防自主、民主供應鏈」為3大主軸，透過定期專案會議強化橫向聯繫，建立產業聚落也是不可或缺的基礎。

▲▼ 行政院長卓榮泰視察亞洲無人機AI創新應用研發中心 。（圖／嘉義縣政府提供）
卓榮泰也強調，軍用商規銜接與建構反制系統都是國家安全的關鍵環節，期望無人機業者掌握核心技術，才能擺脫對紅色供應鏈的依賴，建立具韌性的民主供應體系，這也是國際社會對台灣寄予厚望的地方。

翁章梁說，無人機產業是台灣的重大發展，希望中央、地方政府及廠商團結一心，讓台灣無人機產業聚落成為亞洲供應鏈的製造中心。

翁章梁也說，亞創一館及未來的亞創二館皆由嘉義縣政府管理，目前中央已在研擬相關方案，由中央接手進行統籌管理，強化產品穩定性與市場競爭力。

 
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