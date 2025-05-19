和平談判才過2天　俄軍273無人機狂襲烏克蘭！開戰最大規模1死3傷

▲俄羅斯18日對烏克蘭發動開戰至今最大規模攻擊。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯16日才剛在土耳其跟烏克蘭進行和平談判，沒想到俄軍18日就對烏克蘭發生空襲。烏克蘭政府18日表示，俄軍發動了自2022年入侵以來最大規模、總共273架次的無人機攻擊。烏克蘭議會議長魯斯蘭也嘲諷，「空襲警報持續響了9小時，這就是普丁所希望的和平？」

根據美國CNN報導，烏克蘭空軍指稱，截至18日上午8點，俄羅斯一夜之間向烏克蘭境內出動了273架次的無人機攻擊，主要鎖定位於烏克蘭中部的基輔州、東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州以及頓內茨克州，這次空襲也是俄軍自2022年入侵以來，對烏克蘭發動的最大規模空襲。

烏克蘭政府表示，俄軍空襲總共造成1名女子身亡、3人受傷送醫，其中包含1名4歲孩童。烏克蘭議會議長魯斯蘭也說，空襲摧毀了居民樓，還破壞了一間高層建築，「這是最純粹的恐怖主義」、「空襲警報持續響了9小時，這就是普丁所希望的和平？」

俄烏16日在土耳其進行自2022年來的首場直接談判，由於，俄方提出多項強硬停火條件，包含要求烏克蘭正式承認領土割讓、成為中立國等，烏克蘭也不願退讓，雙方未能達成暫時停火，但同意進行戰爭以來最大規模戰俘交換，雙方各釋放大約1000名戰俘。