拜登癌細胞「擴散至骨頭」！前列腺癌4期　5年存活率曝光

▲美國總統拜登確診前列腺癌晚期。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國前總統拜登的辦公室18日證實，82歲的拜登被診斷出患有「侵略性較高」的前列腺癌（亦稱攝護腺癌），且癌細胞已擴散至骨頭。已擴散或轉移的癌症被歸類為第4期，不過聲明中仍強調，雖然屬於嚴重癌症，但所幸前列腺癌仍對荷爾蒙治療有反應，意味著透過正確治療仍能有效控制病情。醫師指出，惡性前列腺癌的5年存活率約在30%至40%，不過積極接受治療仍能延長壽命。

根據《路透社》報導，拜登辦公室18日發布聲明表示，拜登上周因為排尿異常就醫，並於16日確診前列腺癌。拜登辦公室進一步透露，這次的癌症在格利森評分（Gleason）評分為9分，屬於極高風險類型。此病理分級系統用於評估前列腺癌惡性程度，滿分為10分。

聲明中證實，拜登的癌症已經轉移至骨頭。西北健康網癌症中心主任喬治醫師也補充說明，前列腺癌一旦轉移到骨頭就無法根治，但仍能透過治療控制病情。

通常癌細胞已經擴散至其他器官的癌症被歸類為第4期，屬於晚期的階段，但不算是末期，透過積極治療，仍能維持生活品質，並提升存活率。美國疾病管制與預防中心指出，2021年通報的23萬6659起前列腺癌病例中，有高達7成是在癌細胞擴散前就被發現，當年只有約8%的病患像拜登一樣在晚期才確診。

根據《福斯新聞網》醫療分析師席格指出，拜登的病情屬於格利森評分為9分、等級組別第5級的類型，意即病情已經發展到一定階段。他說，「這是最具侵略性的類型，擴散風險極高，而他顯然已經擴散了。」不僅如此，前列腺癌早期通常不會有症狀，而拜登出現排尿異常，顯然就是癌症晚期的另一個跡象。

惡性前列腺癌的5年存活率約在30%至40%，但紐約大學朗格尼醫學中心泌尿科醫師勒波表示，即使癌症已轉移，但透過現代治療，不少病人仍能延長壽命5至10年以上。

席格強調，年過80歲的男性中，有超過8成體內其實都帶有前列腺癌細胞，而對拜登而言，最大的風險因素就是他的年齡。