川普突威脅重課歐盟50％關稅　導火線曝光

▲川普不滿歐盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普23日突在社群平台TruthSocial發表重大聲明，炮轟與歐盟的貿易談判毫無進展，並建議自6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，引發國際震撼。外媒指出，川普此番關稅威脅的導火線在於美歐雙方談判節奏與模式的根本分歧，川普急於宣布協議，而歐盟領導人則採取穩健、注重程序的談判方式，使川普政府認為歐盟才是拖延談判的「罪魁禍首」。

中媒《華爾街見聞》報導，川普對歐洲的不滿早已有跡可循，其經濟團隊私下屢次抱怨歐盟成員國在貿易優先事項上的分歧拖慢進程，且不願就美方關注的議題，包括串流服務費、增值稅、汽車規範與反壟斷罰款等，提出具體解決方案。

美歐緊張關係於23日正式爆發，川普當天下午在白宮橢圓形辦公室表示，「我不尋求與歐盟達成協議」，釋出明確訊號，暗示將動真格施加關稅。他曾在第一任期就多次批評歐盟防務支出不足，並稱歐盟對美企業徵收的罰款為「變相稅收」。

今年2月，川普更直言歐盟「成立目的就是為了佔美國便宜」。美國財政部長貝森特（ScottBessent）近期受訪時指出，希望此番50%關稅威脅能「給歐盟點火」，逼使其更積極談判。

川普發文後，歐盟貿易事務執行副主席謝夫喬維奇（MarošŠefčovič）旋即與美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）及商務部長盧特尼克（HowardLutnick）通話，並聲明歐盟正全面參與談判，同時也準備好保護自身利益，強調「美歐貿易關係應基於相互尊重，而非威脅」。

分析指出，歐盟官員正在尋找與美國談判的中間地帶，避免像中國那麼強硬，又比英國更具主動性。不過，歐盟領導人仍傾向依循27國協商一致的談判模式，這對急於敲定協議的川普政府而言，無異於拖延與阻礙。

貝森特上周也對談判進展緩慢表達擔憂。即便如此，歐盟仍在多項議題上維持既有立場，包括拒絕修改增值稅制度與數位法規，這些皆被美方視為重大貿易壁壘。

一名歐盟外交官坦言：「不能根據一個Truth Social貼文來制定政策」；但市場已經反映緊張情勢，股市於週五明顯下挫。

事實上，歐盟去年已批准對價值210億歐元（約新台幣7127億元）的美國進口商品加徵關稅，原本在美方暫緩徵收後同步凍結，如今若談判破裂，歐方也已準備對第2波、價值高達950億歐元（約新台幣3.22兆元）的商品課徵報復性關稅，貿易戰一觸即發。