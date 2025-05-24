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國際生禁令！哈佛前校長稱川普暴政　中國留學生：不敢離校

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布，取消哈佛大學取得的學生和交流學者計畫資質。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國川普政府22日宣布，取消哈佛大學取得的學生和交流學者計畫（SEVP）資質，這意味著，哈佛不僅不能再招收國際學生入學，正在哈佛就讀的外國非應屆畢業生，也必須轉學，否則將失去合法身分。該消息引起校內國際學生十分憂心。

據《觀察者網》報導，目前，哈佛大學招收了來自140多個國家和地區的近6800名國際學生和學者。截至2023年秋季學期，國際學生佔哈佛學生總數的27%以上。根據哈佛大學國際辦公室網站的統計數據，國際學生中佔比最高的是來自中國的留學生。

▲哈佛大學 。（圖／路透）

▲哈佛大學國際學生中，佔比最高的是來自中國的留學生。（圖／路透）

哈佛前校長、美國前財長薩默斯22日表示，「這種做法惡毒、非法、不明智，而且非常有害。」他呼籲，哈佛校方身先士卒反抗這種「暴政」，「如果連哈佛都做不到，還有誰可以？」

一名正在哈佛讀書的中國留學生姜方洲表示，川普政府禁止哈佛招收國際學生的消息一出，他的幾個群組就都「炸」了，「大家都很不確定，我震驚了好一會兒，根本沒想到政府會做到這一步，現在開始擔心自己的簽證是否仍然有效，現在我該如何規劃我的生活，我們的生活？」

▲美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）批評川普的做法。（圖／達志影像／美聯社）

另一名21歲的哈佛在公共衛生碩士生張凱祺表示，他一開始還以為這是假新聞，原定23日飛回中國，行李和紀念品都已打包，但得知禁令後，他不得不緊急取消了昂貴的機票，不敢離校，「我感到非常難過，也很生氣。」

張凱祺表示，在哈佛留學的中國學生中，最焦慮的應該還是那些暑期在學校有研究助理工作的學生，因為這些職位與簽證狀態掛鉤，又對他們未來申請博士非常重要。

還有一名哈佛的中國留學生在小紅書上自嘲，自己成了「哈佛難民」，「我們的老師給我們發了一封郵件，說學校正在積極努力，爭取在未來72小時內，做出回應，併計劃與政府進行談判。」

▲在哈佛的中國留學生發文。（圖／翻攝自小紅書）

▲在哈佛的中國留學生發文。（圖／翻攝自小紅書）

兩名中國學生表示，在部分WhatsApp群組中，不少驚慌失措的國際學生，正密集分享資訊和法律建議，有律師建議，學生不要離開美國，也不要搭飛機回國，靜待學校的正式通知，「我認為，與其他群體相比，中國學生群體無疑感覺更加受到針對。」

川普政府禁止哈佛招收留學生的做法，在美國國內也受到批評。總部位於華盛頓的國際教育者協會（NAFSA）執行董事凡塔·阿烏（Fanta Aw）表示，驅逐國際學生將對美國的未來人才輸送系統造成長期影響，「失去國際學生的貢獻，將會削弱本國學生對世界的理解，並對美國的經濟實力、安全和全球競爭力造成嚴重後果，這些結果與本屆政府聲稱要讓美國更安全、更強大、更繁榮的目標背道而馳。」

▲▼哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

中國外交部發言人毛寧23日在例行記者會上答問時表示，中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽，「中美教育合作是互利的，中方將堅定維護，海外中國學生和學者的正當合法權益。」

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