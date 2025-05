X全球大當機！　馬斯克喊話：重回全年「24小時待命」工作模式

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)旗下社群平台X於24日出現大規模當機,根據追蹤網站數據,當時多達逾2萬5800人通報無法使用,目前大多數用戶已恢復正常。馬斯克隨後在平台發文表示,自己又回到了「24小時待命」的工作模式,強調將全力投入X、xAI與特斯拉的關鍵技術發展。

根據《路透社》報導,當機追蹤網站《Downdetector》數據顯示,當地時間24日上午8時51分當機達到高峰,當時共有超過2萬5800起用戶回報問題,而截至中午12時09分,回報數已降到650件以下。

馬斯克隨後在X平台發文指出,「我又回到全天待在公司、睡在會議室、伺服器機房或工廠的生活了。現在必須把全部注意力放在X、xAI、特斯拉(Tesla)身上,加上下週還有星艦(Starship)要發射,這些關鍵技術都在推出當中。」

Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms.



I must be super focused on ????/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out.



