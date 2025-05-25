　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

X全球大當機！　馬斯克喊話：重回全年「24小時待命」工作模式

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X於24日出現大規模當機，根據追蹤網站數據，當時多達逾2萬5800人通報無法使用，目前大多數用戶已恢復正常。馬斯克隨後在平台發文表示，自己又回到了「24小時待命」的工作模式，強調將全力投入X、xAI與特斯拉的關鍵技術發展。

根據《路透社》報導，當機追蹤網站《Downdetector》數據顯示，當地時間24日上午8時51分當機達到高峰，當時共有超過2萬5800起用戶回報問題，而截至中午12時09分，回報數已降到650件以下。

馬斯克隨後在X平台發文指出，「我又回到全天待在公司、睡在會議室、伺服器機房或工廠的生活了。現在必須把全部注意力放在X、xAI、特斯拉（Tesla）身上，加上下週還有星艦（Starship）要發射，這些關鍵技術都在推出當中。」

《Downdetector》的統計數據也顯示，除了美國之外，當時德國、西班牙、法國、印度、加拿大、澳洲與英國的數千名用戶，也一度無法正常登入X平台。不過，X官方截至目前尚未對此當機事件作出正式回應。

事實上，馬斯克近日不僅頻頻出現在X發文，也被外界關注是否能重新專注於其企業經營。《路透社》報導指出，他去年曾砸下近3億美元資助美國總統川普（Donald Trump）與共和黨，如今則坦言將「大幅縮減」政治捐款，顯示重心將轉回企業。

馬斯克曾主導「政府效率部門」（DOGE），試圖裁撤數萬個公職與取消高額政府合約與補助，卻也因其鮮明的政治立場，引發歐美地區抗議，導致特斯拉銷售不如預期，2023年更出現年交車量首度下滑的情況。

部分投資人擔憂馬斯克分身乏術，恐影響企業經營，他則承諾自5月起，將把在DOGE的時間壓縮為每週一至兩天，盼藉此穩定市場信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
618 2 7518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／誇張影片曝！賓士撞倒少年　車門沒關硬頂單車落跑
快訊／24歲女騎士拒檢狂逃！　自撞重傷亡
川普突威脅重課歐盟50％關稅　導火線曝光
祈錦鈅爆2年婚變！嗆尪：要離開請便　IG洩2跡象
台灣雙星同場！林盛恩再見安打擊敗道奇　柯敬賢2安打擊率火燙4

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏互釋逾600戰俘！士兵披國旗返家　基輔同日遭無人機轟炸

加薩兒科醫工作接噩耗！　住家遇空襲「9個孩子全成焦屍」

川普突威脅重課歐盟50％關稅　導火線曝光

一週狂瘦3成！科學權威期刊曝最新研究　少了「它」身體瘋狂燃脂

X全球大當機！　馬斯克喊話：重回全年「24小時待命」工作模式

美台戰略關係受中威脅　美議員：華府應加速對台軍售

德防長：若志願役人數持續不足　可能恢復徵兵制

坎城影展閉幕日突發大停電！16萬戶斷電　警調查疑似縱火

快訊／路透：輝達將推中國版Blackwell晶片　價格砍半、6月量產

網美6小時與583男發生關係「私處大出血」！未婚夫反應曝

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【追撞驚魂】台中男撞飛外送員又搜出K他命

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

俄烏互釋逾600戰俘！士兵披國旗返家　基輔同日遭無人機轟炸

加薩兒科醫工作接噩耗！　住家遇空襲「9個孩子全成焦屍」

川普突威脅重課歐盟50％關稅　導火線曝光

一週狂瘦3成！科學權威期刊曝最新研究　少了「它」身體瘋狂燃脂

X全球大當機！　馬斯克喊話：重回全年「24小時待命」工作模式

美台戰略關係受中威脅　美議員：華府應加速對台軍售

德防長：若志願役人數持續不足　可能恢復徵兵制

坎城影展閉幕日突發大停電！16萬戶斷電　警調查疑似縱火

快訊／路透：輝達將推中國版Blackwell晶片　價格砍半、6月量產

網美6小時與583男發生關係「私處大出血」！未婚夫反應曝

三寶媽失算！小孩沒在6年內生完　綜所稅扣除額少45萬

「頸因性頭痛」變常見　中醫示警低頭族、電腦看整天成高危險群

俄烏互釋逾600戰俘！士兵披國旗返家　基輔同日遭無人機轟炸

獨／高雄賓士撞倒少年　車門沒關硬頂單車落跑！誇張影片曝

大谷術後首次Live BP對決金慧成　道奇高層興奮喊：超期待

快訊／高雄24歲女騎士拒檢狂逃連闖2紅燈！自撞重傷送醫不治

疫情啟發小島秀夫談後世規劃　已將「點子裝滿USB」作為遺囑

快訊／找到了！高雄旗津工作船翻覆　落海1人成冰冷浮屍

副市長親戚被騙3500萬　她揭律師事務所藏貓膩

補教狼師空教室強吻女學生！　「1動作」辯偷襲法官不信

【撞到頭會痛到哭】提醒完學員後皮拉提斯老師下秒親身示範XD

國際熱門新聞

網美與583男發生關係私處出血！未婚夫反應曝

快訊／輝達推中國版Blackwell晶片　價格砍半

比利時公主恐遭川普斷學業　王室回應了

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

日灌3000c.c.可樂　他膀胱35顆結石

川普突威脅重課歐盟50％關稅　導火線曝光

為何不讓國際生讀哈佛？川普：連2加2都不會

坎城影展閉幕日突發大停電　警疑縱火

一週瘦3成　科學期刊：少了它身體狂燃脂

搭飛機常見「NG行為」　資深空姐嘆：自找危險

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

客機「鏡子驚見3字」急返航　FBI介入調查

6小時與583男上床！網美私處出血就醫

2300人裸體郵輪不夠看　25個裸體海灘來了

更多熱門

相關新聞

美台戰略關係受威脅　議員籲應加速對台軍售

美台戰略關係受威脅　議員籲應加速對台軍售

美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）近日投書《新聞週刊》示警，美台戰略夥伴關係正面臨中國共產黨的嚴峻挑戰，呼籲華府不只要與台灣站在同一陣線，更要加快軍售、協助台灣強化糧食與能源儲備，以防範潛在衝突。

特斯拉女駕駛「國道放雙手」！網友罵爆

特斯拉女駕駛「國道放雙手」！網友罵爆

才為三峽車禍默哀！單親爸下午就被撞

才為三峽車禍默哀！單親爸下午就被撞

Cybercabs登場　特斯拉價值爆發

Cybercabs登場　特斯拉價值爆發

川普宣布批准美國鋼鐵與日本製鐵合作

川普宣布批准美國鋼鐵與日本製鐵合作

關鍵字：

特斯拉馬斯克X當機北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

林昀儒、高承睿挺進世錦賽金牌戰

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

網美與583男發生關係私處出血！未婚夫反應曝

火燒陽明山兇手找到了　全台已拆光

水電工性侵人妻！賠百萬仍要關

台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

快訊／7縣市有感！08：19規模4.2地震　最大震度2級

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面