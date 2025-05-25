X全球大當機！　馬斯克喊話：重回全年「24小時待命」工作模式

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X於24日出現大規模當機，根據追蹤網站數據，當時多達逾2萬5800人通報無法使用，目前大多數用戶已恢復正常。馬斯克隨後在平台發文表示，自己又回到了「24小時待命」的工作模式，強調將全力投入X、xAI與特斯拉的關鍵技術發展。

根據《路透社》報導，當機追蹤網站《Downdetector》數據顯示，當地時間24日上午8時51分當機達到高峰，當時共有超過2萬5800起用戶回報問題，而截至中午12時09分，回報數已降到650件以下。

馬斯克隨後在X平台發文指出，「我又回到全天待在公司、睡在會議室、伺服器機房或工廠的生活了。現在必須把全部注意力放在X、xAI、特斯拉（Tesla）身上，加上下週還有星艦（Starship）要發射，這些關鍵技術都在推出當中。」

Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms.



I must be super focused on ????/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out.



As evidenced by the ???? uptime issues this week, major operational… — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2025

《Downdetector》的統計數據也顯示，除了美國之外，當時德國、西班牙、法國、印度、加拿大、澳洲與英國的數千名用戶，也一度無法正常登入X平台。不過，X官方截至目前尚未對此當機事件作出正式回應。

事實上，馬斯克近日不僅頻頻出現在X發文，也被外界關注是否能重新專注於其企業經營。《路透社》報導指出，他去年曾砸下近3億美元資助美國總統川普（Donald Trump）與共和黨，如今則坦言將「大幅縮減」政治捐款，顯示重心將轉回企業。

馬斯克曾主導「政府效率部門」（DOGE），試圖裁撤數萬個公職與取消高額政府合約與補助，卻也因其鮮明的政治立場，引發歐美地區抗議，導致特斯拉銷售不如預期，2023年更出現年交車量首度下滑的情況。

部分投資人擔憂馬斯克分身乏術，恐影響企業經營，他則承諾自5月起，將把在DOGE的時間壓縮為每週一至兩天，盼藉此穩定市場信心。