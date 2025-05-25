美台戰略關係受中威脅　美議員：華府應加速對台軍售

▲美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）近日投書《新聞週刊》示警，美台戰略夥伴關係正面臨中國共產黨的嚴峻挑戰，呼籲華府不只要與台灣站在同一陣線，更要加快軍售、協助台灣強化糧食與能源儲備，以防範潛在衝突。

根據《中央社》報導，克利什納穆希身為聯邦眾議院「對中共戰略競爭特別委員會」民主黨首席議員，上週才推出《對台六項保證法案》，主張將歷任美國總統對台提出的「六項保證」正式納入法規，展現跨黨派對抗北京脅迫的堅定立場。

他這週進一步撰文表示，美國若要守住自身的民主與繁榮，「就必須守住台灣的未來」。克利什納穆希強調，儘管台灣對許多美國民眾而言並非熱門話題，但其戰略重要性不容忽視。台灣不只是亞洲的民主燈塔，更是美國的關鍵經濟夥伴。

舉例來說，台灣是美國第七大貿易夥伴，農產品進口量遠超中國，按人均計算，台灣每年從美國購買的小麥更是中國的47倍。台積電等企業也持續對美國投資，推動半導體生產，帶動當地就業與科技發展。

「這不是慈善，是策略聯盟」，克利什納穆希直言，台灣的存在不僅有助於美國供應鏈的穩定，更對抗中共威權主義，是自由世界的堅強夥伴。

不過，這段合作關係正遭北京威脅，克利什納穆希指出，中共領導人習近平已下令解放軍「準備在2027年具備攻台能力」，光是去年，共機擾台次數就超過3000次，還對台灣選舉進行針對性的軍演，包含模擬封鎖與飛彈攻擊。

克利什納穆希警告，一旦台海爆發戰爭，全球GDP恐損失高達10兆美元（約新台幣299兆元），美國也可能陷入嚴重經濟衰退。

因此他主張，美方應加快提供台灣包括反艦飛彈、無人機等「不對稱作戰」武器，並協助提升糧食與能源儲備。此外，美國也應深化與台灣在農業、能源、科技等領域的合作，加強軍事與人道救災訓練計畫。

克利什納穆希最後呼籲，「在這個日益危險的世界之中，台灣仍是我們最好的朋友之一，是時候以這樣的態度對待台灣了。」