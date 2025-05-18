修繕第291戶！做工行善團齊出動　黃偉哲任內第210戶圓夢家園

▲台南做工行善團18日兵分六路修繕住宅，志工齊力完成柳營區第291戶修繕案，市長夫人劉育菁親送鳳梨慰勞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合做工行善團，18日兵分六路展開志工修繕行動，完成第291戶愛心義舉，這更是市長黃偉哲任內第210戶圓夢修繕，此次動員木工、電氣、泥水、油漆等工會志工，跨區修繕柳營、後壁、安南、南區、鹽水與永康等地多戶弱勢住家，展現工會合作與台南人特有的溫情與善意。

勞工局表示，本次行動共動員六組修繕團隊。柳營區樓先生住家年久失修，在各工會接力協助下完成冷氣安裝、牆面粉刷與家具搬運，一家終於擁有安全溫暖的新居；後壁區馬先生與高齡老母同住，木工工會今進場進行天花板及隔間施工，讓年邁母親擁有無障礙安全環境；安南區吳姓夫婦房屋老舊，今由電氣工會配置線路、設置插座，改善生活機能。

南區90歲施老先生獨居無依，靠政府補助過活，修繕團隊日前拆除舊設施、擴寬門口，今電氣志工進場配置管線，後續將陸續施作地板、鋁窗與牆面粉刷，期望提升長者生活品質。鹽水區案主與身障兒同住，無力修繕老屋，今日由電氣志工進行臨時配電作業，為後續修繕打下基礎。

此外，木工志工今也前往永康搬運善心人士捐贈的家具至二手倉庫，並將家具送達完工戶。市長夫人劉育菁特地送上鳳梨慰勞志工，大台南總工會副理事長陳美靜則贈送晴天坊弱勢勞工手作市花市鳥涼被作為入厝禮，服裝打版與縫製班學員也送上手工窗簾，由市長夫人等人親自替案家掛上，獻上滿滿祝福。立委林俊憲、議員沈家鳳服務團隊、大台南總工會監召沈坤海、柳營區長顏文穗等也到場致意，並帶飲品慰勞志工，感謝他們無私奉獻。

勞工局長王鑫基指出，這週除各案修繕作業外，也感謝電氣工會前往安定港口區為身障案勘查安裝熱水器事宜。此次志工活動吸引多組家庭一同參與，包括許登財、翁德賢父子檔，吳福川、林錦雀、謝明泰、李淑玲夫妻檔，陳文加、蔡桂芳一家三口，展現「一家做志工、全家齊助人」的感人畫面。

今日正值電氣志工組長李聰周生日，杜文寶理事長特地準備蛋糕，全場歡唱祝賀，讓義修現場多了一份溫馨氣氛。王鑫基局長感性表示，感謝所有志工齊心為弱勢修屋圓夢，也讓台南這座城市多了一份良善與光亮。