台南嚴防託嬰悲劇再現！　黃偉哲推三大機制守護3萬幼兒安全

▲台南市府啟動「預防、處理、處罰」三大機制落實託育品管，市長黃偉哲強調打造安心送託環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期社會頻傳託嬰中心虐童事件，引爆家長焦慮，台南市長黃偉哲嚴正看待幼兒照顧品質問題，14日再度強調推動「預防、處理、處罰」三大機制，要求社會局全面落實託育品管，確保市內近3萬名0至3歲嬰幼兒的安全與福祉。

黃偉哲市長指出，根據統計，截至今年3月底，台南市未滿3歲幼兒約2萬9913人，其中3成由託育機構或居家託育人員照顧。面對社會高度關注的幼兒照顧安全問題，台南市不容忽視，市府已建立完整的託育管理架構，守住託育最後一道防線。

社會局長郭乃文說明三大品管機制：一、預防面：每年針對託嬰中心及居家保母進行2至4次訪視輔導，自113年起並補助居家保母裝設監視器，強化照護透明度與三方保障。二、處理面：設立即時通報及稽查機制，第一時間進場查覈，並提供心理諮商服務，減輕保母壓力。三、處罰面：一旦查獲明確不當照顧情形，將依法迅速開罰，落實兒童最佳利益原則。

台南市褓姆職業工會理事長溫月桂表示肯定，她從護理師轉任保母35年來，照顧逾百名幼童，深感政府高度重視幼兒人權，是給保母與家長最大的支援。社會局補充，市府委託專業團隊定期訪視全市公私立託嬰中心，113年至今累計497家次；另與衛生局、工務局、消防局等單位聯合稽查170家次，採無預警模式強化把關。

此外，自2024年起市府免費提供居家託育監視器，申請方式透過各區居託中心即可辦理。社會局也提醒家長送託後可不定時前往了解託育現場狀況，若發現異常應立即通報。

台南市四區皆設有居家託育服務中心，協助家長尋找合法保母，或可至「託育媒合平台」、「台南市育兒資源網」查詢詳情。各區聯繫電話如下：第1區06-208-8362、第2區06-247-2587、第3區06-312-0667、第4區06-635-3728。