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南農北送香飄嘉義！黃偉哲拚農產行銷　鳳梨飲贈民眾、慢飛天使

▲台南市長黃偉哲與夫人劉育菁親手製作鳳梨飲品，與民眾一同分享台南農產的香甜滋味。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與夫人劉育菁親手製作鳳梨飲品，與民眾一同分享台南農產的香甜滋味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南農產飄香嘉義！為推廣優質農特產品，台南市政府17日於遠東百貨嘉義店舉辦「旺情夏日派對－台南農產市集」，市長黃偉哲親率團隊北上，偕夫人劉育菁現場親手製作鳳梨飲品，清涼消暑又香甜，吸引人潮湧入搶先品嚐，就連嘉義市長黃敏惠也親臨站台力挺，現場熱鬧滾滾，展現雙市攜手行銷農產的合作成果。

▲台南市長黃偉哲與夫人劉育菁親手製作鳳梨飲品，與民眾一同分享台南農產的香甜滋味。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南擁有多樣且具地方特色的農、漁、畜產，品質優良、風味獨特，深受市場青睞。此次能與嘉義市合力推廣，不僅展現南台灣城市友誼，更讓嘉義市民有機會品嚐到台南優質農產。活動除感謝嘉義市府及遠百團隊大力促成，更期盼未來農產通路合作深化，創造產地與銷地雙贏。

活動現場，黃偉哲與夫人特地選用當季盛產的台南鳳梨現場調製冰涼飲品，分送給現場民眾，還親自捐贈一批新鮮鳳梨給伊甸基金會嘉義早療中心，讓香甜水果伴隨愛心傳遞，象徵台南農產不僅有溫度，也有情義。

▲台南市長黃偉哲與夫人劉育菁親手製作鳳梨飲品，與民眾一同分享台南農產的香甜滋味。（記者林東良翻攝，下同）

台南市農業局指出，此次市集網羅多樣台南物產，包括香甜鳳梨、洋香瓜、酸梅湯、冰品、蝨目魚丸、松花皮蛋、黃金泡菜、肉乾、燒肉粽、茶鵝、草菇乾與在地咖啡等，都是來自各區農會與小農之手，展現「南農實力、誠意滿滿」，邀請嘉義市民踴躍選購。

▲台南市長黃偉哲與夫人劉育菁親手製作鳳梨飲品，與民眾一同分享台南農產的香甜滋味。（記者林東良翻攝，下同）

活動高潮時，兩市市長與遠百副總陳佑任互贈紀念品，黃偉哲代表台南市送上「八田穗越米禮盒」與精緻蘭花，黃敏惠則回贈嘉義特色的「金馬61幸福嘉義米禮盒」，象徵兩市農業交流、情誼深厚，也象徵政府與企業共推農產、攜手共好。

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