2025台南博物館節開跑！　黃偉哲號召用青年力量走進文化城市

▲2025台南博物館節熱鬧登場，黃偉哲號召市民走進博物館，啟動文化探索任務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

5月18日是國際博物館日，台南市今年以主題「YOUNG POWER―與博物館一起永續發展」揭開「2025台南博物館節」序幕，市長黃偉哲18日親自出席開幕記者會，並宣布限定版「博物館闖關任務」同步啟動，號召市民攜手青年世代，一起用創意探索博物館新風貌，打造永續文化城市。

黃偉哲市長表示，台南不僅是台灣歷史的起點，更是文化活力的核心，整座城市就是一座沒有圍牆的博物館。從「台南400」到博物館節，市府持續推動文化參與與在地認同，今年以青年為主角，邀請民眾換個視角重新認識博物館、地方文化與城市歷史。

開幕活動於新光三越台南新天地小西門廣場舉辦，由OA Studio 年輕學子帶來創意表演，為活動揭開熱血序幕。現場規劃「博物館逛大街」主題市集，集結多家公私立博物館與地方文化館，透過行動攤車與微型展示箱將博物館精華帶進街頭，設計「博物館Bingo」互動遊戲及闖關集點，讓市民邊逛邊玩邊長知識。

文化局長黃雅玲指出，國際博物館日由國際博物館協會（ICOM）自1977年起推動，強調博物館在文化與社會發展的重要角色。面對世代轉變，今年特別以「YOUNG POWER」為題，鼓勵年輕人參與文化事務、挖掘歷史亮點，展現博物館多元樣貌與活力。

博物館節活動將一路持續至6月1日，並推出「小小博物館學家」四大主題路線，完成任務即可兌換限量紀念品，深入走訪台南各大博物館與文化館。市府誠摯邀請全體市民走進博物館，展開一場屬於自己的文化冒險，更多詳情可上Facebook「南博ONE－台南市立博物館」粉專查詢。