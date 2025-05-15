澳洲黃金海岸市長訪台南！　黃偉哲贈市鑰命路紀念43年情誼

▲台南市長黃偉哲致贈市鑰給澳洲黃金海岸市長泰特，象徵城市外交情誼歷久彌新。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南與澳洲黃金海岸市締結姐妹市已邁入第43年，15日黃金海岸市長泰特（Tom Tate）率團來訪台南，市長黃偉哲親自接待，雙方除交流城市治理經驗，更宣佈將台南南區一條新設道路命名為「黃金海岸路」，象徵跨國情誼歷久彌新。

黃偉哲也致贈象徵城市友誼的「市鑰」給泰特市長，盼未來深化文教、產業、青年等多元交流，共寫友好新篇。

泰特市長此行由昆士蘭州貿易暨投資處處長費裘娜（Juna Ferrett）與國際事務顧問主任梅特卡夫（Katrina Metcalfe）陪同，黃市長表示，自1982年締盟以來，黃金海岸市持續關心台南發展，彼此多次交流互訪，成為台南城市外交的重要夥伴之一。這次致贈市鑰與命名新路，象徵兩市情誼深植城市角落，也期待黃金海岸市民朋友常來台南感受古都魅力。

泰特市長盛讚台南兼具歷史底蘊與人情溫度，並點名美食文化令人難忘。他強調，黃金海岸雖是年輕城市，卻與台南在教育、醫療、青年發展及氣候行動等領域理念契合，極具合作潛力。他也表示未來盼能攜家人再訪台南，體驗這座文化首都的獨特風貌。

黃金海岸市位於澳洲東岸昆士蘭州，以陽光、海灘與多元文化著稱，是國際觀光勝地之一。兩市於2022年慶祝締盟40週年，當時互致祝賀影片並舉辦靜態展，廣獲評價很好，象徵黃金情誼已深植台南、發光國際。