2025台南國際龍舟賽點睛！　黃偉哲祈福媽祖保平安121隊競速運河

▲2025台南國際龍舟錦標賽點睛儀式於安平開台天后宮登場，市長黃偉哲擔任主祭官為龍舟點睛開光，祈求競賽平安順利。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日熱血開賽，賽事場地橫跨台南運河安億橋至承天橋河段，市府16日上午在安平開台天后宮舉行開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，為12艘龍舟點睛開光，祈求選手乘風破浪、賽事平安圓滿，正式揭開端午節慶氛圍序幕。

市府表示，延續傳統，今年同樣於賽前將8艘大龍舟與4艘小龍舟停放天後宮前廣場一週，昨晚已完成「淨油除穢」科儀，象徵洗淨晦氣、注入靈氣。黃偉哲市長今以點睛官身分，逐一為每艘龍舟開眼賦靈，期許各隊在競賽中發揮實力，也向媽祖祈願活動順利、戰果輝煌。他強調：「台南作為文化首都，龍舟賽不僅是運動競技，更承載在地信仰與民俗文化。」

本屆賽事共吸引121隊、共計2,792位選手參賽，體育局指出，賽事分為大型與小型龍舟賽兩大類，競賽組別涵蓋高中職、大專、企業、社團及公教等多元陣容，競爭激烈。賽事將於5月27日由「即將成真火舞團」開場，呈現火光、水波與鼓聲交織的「陸海空龍之夜」，現場同步規劃美食市集、農特產展售、藝文表演與互動體驗區，打造端午連假最Chill的旅遊去處。市府也預告，自5月17日起將展開練習日，歡迎市民朋友前往觀賽揮手加油，為選手注入滿滿能量。