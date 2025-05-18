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美中西部遭龍捲風襲擊　至少25死

▲美國中西部遭龍捲風襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中西部遭龍捲風襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國中西部近日遭遇猛烈龍捲風侵襲，造成肯塔基州和密蘇里州至少25人死亡，數十人受傷。其中，肯塔基州的勞雷爾郡（Laurel County）在17日凌晨遭受重創，導致18人喪生；密蘇里州則有7人罹難，其中5人來自聖路易市（St. Louis） 。

密蘇里州官員表示，約有5,000棟建築受損，屋頂被掀、電線倒塌，導致約14萬戶家庭和企業停電。聖路易市市長斯賓塞（Cara Spencer）指出，當地至少有38人受傷，主要因建築倒塌和樹木傾倒所致。消防部門正在受災最嚴重的地區逐戶搜索，以尋找生還者。

美國國家氣象局表示，龍捲風於當地時間16日下午2:30左右在密蘇里州聖路易市西部的森林公園（Forest Park）附近首次觸地，該地區是聖路易動物園和1904年奧運會的舉辦地。此外，鄰近的伊利諾伊州也受到龍捲風影響，惡劣天氣持續向東延伸至大西洋沿岸。氣象局警告，周末期間，德克薩斯州北部可能還會出現更多龍捲風。

為防止進一步傷害和可能的搶劫行為，當局在受災最嚴重的地區實施了晚9時至翌日凌晨6時的宵禁。斯賓塞市長表示，「生命的喪失和破壞是極其可怕的，我們將在接下來的日子裡投入大量工作，但今晚我們的重點是拯救生命、確保人們安全，並讓我們的社區哀悼。」

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