以軍再襲加薩釀百死　傳美計畫「遷移巴勒斯坦人」至利比亞

▲以色列軍方5月16日再度對加薩走廊發動大規模空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列16日深夜宣布啟動「基甸戰車行動」，對加薩走廊展開新一波空襲與地面行動，聲稱目的是逼迫巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放人質。就在外界關注戰局是否升溫之際，美國政府則被爆正考慮一項爭議性計畫，擬將最多100萬名加薩居民「永久遷移」至利比亞，並以此換取對該國凍結資金的釋出。

根據NBC引述5名知情人士報導，這項遷移計畫已被華府高層納入討論議程，甚至與利比亞方面有過初步接觸。報導指出，美方有意釋放早在十多年前即遭凍結的數十億美元資金，作為利比亞安置加薩居民的交換條件。

消息人士指出，這項遷移案是川普政府為解決加薩人道危機的「另類構想」，不過也引發外界對於其實現可行性與國際法爭議的高度關注。

▲加薩走廊的巴勒斯坦難民逃離家園。（圖／路透）



據CNN報導，就在同一時間，以色列對加薩展開的軍事攻勢也持續升溫。以軍聲明指出，最新一波「基甸戰車行動」（Operation Gideon’s Chariots）空襲了超過150個被視為「恐怖目標」的地點。

加薩民防單位表示，單是16日當天的空襲就已造成至少108人死亡，死者大多為婦女與兒童；當地一些官員則指出，近幾天遭以軍攻擊致死的人數可能高達250至300人。

衛生官員透露，北部的印尼醫院（Indonesian hospital）接收了48具遺體，南部納賽爾醫院（Nasser hospital）則接收了16具遺體，死者多來自戴爾巴拉赫（Deir al-Balah）及汗尤尼斯（Khan Younis）周邊地區。

加薩北部賈巴里雅（Jabaliya）地區的居民回憶，凌晨空襲來襲時毫無預警，一名57歲婦女Umm Mohammed al-Tatari說，「我們正在睡覺，突然整個世界爆炸了……到處是血跡、屍塊，還有屍體。」

川普日前造訪中東多國，包括沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，但並未造訪以色列。川普向媒體坦言，加薩目前人道情況嚴峻，「很多人正在挨餓，我們會處理這件事。」

此外，川普也重申自己曾提出構想，希望把加薩打造為「自由區」（freedom zone），轉型為一個由美國主導、集觀光與商業於一體的高級特區。

不過，外界原先期待川普此行能促成加薩新一輪停火或人道援助，如今在軍事行動與遷移計畫雙重消息下，加薩局勢恐怕只會更加複雜與動盪。