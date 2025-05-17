嗆俄烏談判沒進展　川普：沒我根本談不出協議

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日受訪時直言，自己已經「受夠讓別人代為談判」，強調俄烏戰爭的和平進程，非得他親自出馬不可。此外，川普也對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表達不滿，稱他根本沒籌碼談判。

根據CNN報導，儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）缺席原訂在土耳其與澤倫斯基的會面，但他並未將責任全推給普丁，反倒批評澤倫斯基讓協商變得更困難。

川普接受《福斯新聞》專訪時指出，「我跟澤倫斯基談得非常不愉快，因為我不喜歡他說的話，而且他一點都不配合。我早就說過他沒有籌碼，他真的沒有，你知道，我只是說實話，他沒籌碼。」

談到中東特使魏科夫（Steve Witkoff）近期參與斡旋，川普則表示，他對魏科夫的表現很滿意，但仍堅持若要達成真正協議，非他本人出馬不可。

川普說，「我一直認為，這場會談不能沒有我，因為沒有我，根本談不出協議。我們必須坐下來談談，我想我們可能會排時間了，因為我真的受夠讓其他人代我去見面、處理這些事。」

川普也語帶暗示表示，普丁其實也不想讓戰事繼續下去，「我覺得普丁也累了，他對這整件事已經不耐煩。他現在的局面看起來很糟，他也想重拾面子。別忘了，這場戰爭本來預期只要一週就能結束。」

至於外界關注的對俄制裁問題，川普態度保守。他表示，雖然考慮實施所謂的「次級制裁」，但他寧可不使用，「我一直保留這個選項，必要時我會用。我當然不希望用，因為這可是件大事。對了，我剛剛才對委內瑞拉用上這一招。」