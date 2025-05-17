介入以哈衝突！微軟坦承「提供AI技術」給以色列　否認用於屠殺平民

▲以色列軍轟炸加薩汗尤尼斯。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

微軟近日首度在聲明公開承認，在以色列與巴勒斯坦激進武裝恐怖組織哈瑪斯爆發衝突期間，曾向以色列軍方提供人工智慧（AI）與雲端運算服務，協助尋找與營救人質，但強調目前無證據顯示其技術被用於攻擊或傷害加薩地區人民。此舉引發外界關注科技企業與軍方合作的道德界線與監督機制。

根據《美聯社》，微軟在公司網站發布的聲明中指出，該公司於戰爭期間曾向以色列軍方提供Azure雲端儲存、AI語言翻譯等服務，並協助保護以色列的國家資安體系。微軟指出，為協助營救遭哈瑪斯挾持的250多名人質，該公司提供了「超出商業合約條款的特殊技術存取」與「有限緊急支援」，但均經審慎審核與有限度批准。

這篇未署名的聲明也坦承，微軟無法得知客戶如何在其自有伺服器上使用其軟體，也無法掌握透過其他雲端服務供應商所進行的使用情況。公司同時指出，未發現以色列軍方違反其《可接受使用政策》與《AI行為準則》。

此次聲明是在《美聯社》先前一篇調查報導之後發布。該報導揭露，2023年10月哈瑪斯發動襲擊後，以色列軍方對商業AI產品的使用頻率暴增近200倍，並透過Azure平台處理大規模監控蒐集的情報，再與AI目標鎖定系統比對，用於空襲哈瑪斯與軍事行動。

聲明並未說明微軟內部調查是否與以色列軍方有溝通，也未提供外部調查機構的資訊。公司也未回應《美聯社》的書面提問，包括AI模型如何協助翻譯與分析軍事情報等細節。

微軟員工與倡議團體對聲明反應不一。「拒絕種族隔離的Azure」團體批評這只是公關手段，未真正回應員工關切。曾參與發起為加薩罹難者舉行悼念活動、而遭開除的前員工納斯爾（Hossam Nasr）也指出，公司在掩飾與軍方的關係。

另一方面，電子前哨基金會執行長柯恩（Cindy Cohn）則認為，微軟此舉展現出一點透明度，但仍有諸多關鍵問題未解。

除了微軟以外，包括Google、Amazon與Palantir在內的多家美國科技公司，也都與以色列軍方簽有AI或雲端技術合約。隨著科技與軍事合作愈趨緊密，各界對於AI應用在人道與軍事倫理上的討論亦日益升溫。