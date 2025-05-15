賴清德就職將滿周年　陸委會：不排除中共在520軍演

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德就任將滿周年，陸委會副主委、發言人梁文傑15日表示，去年520之後，中共有發動聯合利劍軍演，今年也不排除再度滋擾生事，利用軍演來進行政治宣傳，政府會持續密切關注中共對台動向，妥善應處。

梁文傑提到，總統去年上任以來，碰到中共一系列不友善的行為，包含「懲獨22條」，設置舉報信箱，還有間諜案件，發現對台滲透非常嚴重，所以採取加強防禦的措施，「這一年來，我不會說兩邊的互動很好，關係確實是緊繃的。」

梁文傑說，他們不希望關係繼續這樣下去，希望今年520之後，中共不會再用各種理由來軍演，讓兩邊能走向緩和，「畢竟兩岸還會打交道很久，越走越緊繃是不好的。」

▼解放軍「聯合利劍－2024A演習」。（圖／翻攝東部戰區）



另外，有媒體詢問，賴清德選前曾提到願與大陸國家主席習近平吃飯，但後來卻將大陸定義為「境外敵對勢力」。對此，梁文傑解釋，總統賴清德去年520就任以後，中共隨即進行軍演，後來又發表了所謂「懲獨22條」，接下來又發生了各種間諜案，最後總統不得不在3月13日發表17條國安策略，把對岸明確定義為境外敵對勢力。

梁文傑強調，這是一個延續性的過程，總統本來要釋出善意，但對岸並沒有讓總統的善意得以落實，然後兩邊的關係越來越緊繃，「兩岸關係是兩邊互動的，我們不希望看到這樣的緊繃。」