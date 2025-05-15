曝美中關係和緩對台影響　吳子嘉：賴清德言論受管制、大罷免有變數

▲總統賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

中美12日在日內瓦會談達成關稅共識，美國總統川普則表示，中國已同意「全面開放市場」，此舉對兩國雙方都有好處，更指稱有助於「統一與和平」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉14日分析，美中關係變好，這段時間賴清德總統較激烈的語言、520演講必然會受到美國管制，抗中保台的言論跟行為，都開始面臨美中「共管機制」，美方會約束台灣在談判期間絕不能做出暴衝行為，大罷免也會出現一些變數。

吳子嘉於節目《吳子嘉視角》表示，自己可以大膽假設，在現在美中貿易的談判機制，自己不認為只有談貿易，那是不可能的事情，他們的磋商機制一定要談一個條件就是「台灣問題」，中方非常堅持兩件事情，在談判一定要出現「台灣問題」與「美國態度問題」。

吳子嘉表示，美國態度問題，大家已經看到美國將對中關稅降到30％，川普也不罵中國了，整個情況完全符合中方要求，現在麻煩來了，台灣正在進行大罷免，賴政府不斷用台獨與民族主義方式去刺激大罷免結果，一直要走到所謂邊緣遊戲、抗中保台會是主流。

吳子嘉認為，現在突然間美中關係變好，抗中保台這個牌，美國人會不讓你打了，所以從今天開始大家要觀察非常明顯的趨勢，這段時間賴清德總統比較激烈的語言，或是周遭講話通通會受到管制，因為一定是中方在這次瑞士談判就已經提出來的。

吳子嘉直言，也就是說台灣台獨的聲浪，會因為美中關係和緩、談判密切的情況之下，變成被壓制、控管，賴總統期待衝到更前面的可能性就沒有了。

吳子嘉強調，在520來臨那一天，美中台三方都關注賴清德總統會發表什麼樣的刺激語言，但美中貿易談判這種驚人結果，美中又出現對於危機與歧見的控管方式，第一個控管方式，對台灣而言，自己大膽假設，賴清德總統520演講必然會受到美國管制，不至於會有很多很出軌的行為，甚至比過去還要退縮。

吳子嘉指出，當然台灣內部還有一些比較暴衝的事情，應該都逐漸都會受到美方管制，現在自己可以非常明確的講，所謂這種抗中保台的言論跟行為，都開始面臨美中「共管機制」，已經開始被美中共同管理。

最後，吳子嘉認為，很簡單一個道理，如果這時候台灣再出現一些出格的事情，將會直接影響美中貿易談判的結果，因為台灣是中國心心念念要併吞的一塊肉，這時候如果台灣有動作，中國一定利用貿易談判有利的態勢，對台灣做出不利行為，所以因此美方會約束台灣政府在談判期間絕對不能夠做出暴衝的行為，這是一個非常有趣的現象，也就是抗中保台將會趨於被管制的情況，這種情況會變成什麼情形，也就是大罷免會出現一些變數。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）