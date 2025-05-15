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賴清德缺席世壯運開幕　藍議員轟：看不起蔣萬安、侯友宜、2.5萬選手

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

世壯運即將於17日開幕，外界關注有中國大陸選手參賽下，總統賴清德會不會參加開幕活動？但台北市長蔣萬安今（15日）表示，總統府已通知賴清德不會參加，且行政院長卓榮泰也還在評估中，對此，國民黨台北市議員秦慧珠嚴正譴責，賴、卓看不起參賽的2.5萬名選手；另外，民眾黨台北市議員陳宥丞詢問歷任雙北市長的邀請名單，只見體育局長游竹萍無法立即回答，使陳宥丞直言，這件事情滿嚴重的。

蔣萬安15日上午赴台北市議會專案報告，會前被問到賴清德是否確定要參加世壯運開幕儀式？蔣萬安表示，世壯運執委會跟體育局回報，總統府有通知，賴清德確定開幕無法親自出席，但是會以發賀電方式，祝賀活動圓滿順利。

而陳宥丞也於質詢時再追問，是否希望賴清德出席開幕活動？蔣萬安指出，「當然，總統能出席難得的國際賽事，我們當然是希望的，所以才會正式邀請」。

陳宥丞提及，前台北市長柯文哲舉辦世大運時，有邀請歷任台北市長出席，此次世壯運有無比照辦理？游竹萍說，歷屆都有邀請。陳宥丞追問歷任市長出席狀況，游竹萍稱「目前回覆的部分，我們都有掌握且排位置」。

但當陳宥丞持續追問，哪位歷任市長會出席時，游竹萍表達希望會後再提供貴賓名單，陳宥丞擔憂，世壯運開幕式倒數2天，這件事情不可以開玩笑，連貴賓跟歷任市長名單都不知道，這件事情滿嚴重的。而蔣萬安則補充道，目前知道前台北縣長尤清會出席，其他人則積極邀請。

▲台北市議員陳宥丞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員陳宥丞。（圖／記者林敬旻攝）

秦慧珠質詢時關心，中國大陸選手是否確定可來台灣參賽？游竹萍表示，移民署已有在協助；世壯運執行辦公室主任張勝傑指出，目前有260位左右的大陸選手已核發入台證。

秦慧珠詢問，賴清德拒絕當開幕式來賓，理由為何？蔣萬安回應，總統府回覆賴清德無法親自出席，但會用賀電的方式參與。但秦慧珠認為，開幕式當天有比世壯運更大、更重要的行程嗎？張勝傑稱，目前還是有聯絡，總統府還在確認中，早上也有聯絡體育署。

秦慧珠批評，倘若賴清德不來，就是拒絕跟蔣萬安同台，當天抽出一個小時發表開幕致詞，絕對是抽得出時間，畢竟賴不像前總統蔡英文一樣人在國外，「有什麼天大地大、比國際賽事更重要的國家元首出席典禮行程嗎？」賴清德如果不來參加雙北世壯運，就是看不起蔣萬安、新北市長侯友宜、所有來參加世壯運的107國家選手及2萬5000名選手，更看不起雙北市民，「我予以譴責。」

至於卓榮泰會不會出席雙北世壯運開幕？游竹萍提及，行政院還在評估安排中。秦慧珠強調，如果卓榮泰也拒絕參加，她也予以譴責卓榮泰，這是看不起活動、看不起雙北市民跟雙北世壯運。

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