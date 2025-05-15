賽里木湖藏3組「愛情密碼」引情侶朝聖　「520」婚姻登記名額秒滿

▲新疆賽里木湖被稱為「大西洋最後一滴淚」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

位於新疆天山北坡的賽里木湖，被稱為是「大西洋的最後一滴淚」，同時，它還有個逐漸廣為人知的別號「愛情聖地」，近年吸引不少情侶朝聖打卡，甚至在即將到來的「520」這個特殊日子裡，也讓即將步入婚姻殿堂的男男女女，前往該地的婚姻登記中心登記，留下一輩子的愛情深刻記憶。

▲「520」前往愛情聖地賽里木湖登記結婚的預約已經額滿。（圖／翻攝極目新聞）

《經視新聞》報導，賽里木湖婚姻登記中心工作人員介紹，自婚姻登記中心成立以來，每天都有許多市民前來登記結婚，「平時每天有20對新人登記，而像520這樣的特別日子，預約已經排滿，達到200多對。」

公開資訊顯示，賽里木湖位於新疆博爾塔拉蒙古自治州，由於是大西洋水氣跨越歐亞大陸能到達的最東端，因此被世人稱為「大西洋最後一滴淚」。

同時，賽里木湖湖面海拔為2073公尺，諧音為「愛你情深」，景區面積1314平方公里，諧音為「一生一世」，距離新疆首府烏魯木齊520公里，諧音正是「我愛你」，三組富有愛情寓意的密碼組合在一起，「愛你情深，一生一世我愛你」使得賽里木湖被封為「愛情聖地」。

景區工作人員透露，自2025年5月10日起，新的《婚姻登記條例》開始實施，取消婚姻登記的地域限制，「即便不是本地人也可在此辦理登記，且無需戶口本，只需攜帶身份證和三張紅底雙人半身照即可。」

工作人員強調，從5月10號起，每天都有不少外地遊客前來登記結婚，大部分都是外地人，「在賽里木湖婚姻登記處完成結婚登記的市民，景區將提供終身免費入園的優惠政策。」