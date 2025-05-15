全台國小首家！葳格北屯校區設風力實驗室獲KidWind認證

▲KidWind風力能源亞洲聯賽獲獎選手向學弟妹示範風力發電機的運作。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中葳格小學北屯校區5月初與亞太能源科學教育協會共同揭牌，成為台灣首座獲得「KidWind認證」學校，成為全台首家有此認證的小學。校方更設立風力實驗室，內部配置最新型的「風洞」，讓學生能在高精確度的模擬環境中，安全進行風力發電機測試。

葳格小學北屯校區自2022年起積極參與KidWind風力能源亞洲聯賽，屢次獲得佳績，並於2024年取得代表台灣前往美國參加世界賽資格。

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▲亞太能源科學教育協會秘書長楊天鐸（右二）於葳格小學北屯校區校門口為「KidWind認證學校」揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）



葳格國際學校總校長李海碩表示，KidWind是源自美國的國際性教育計畫，致力於推動再生能源的學習，其每年舉辦的能源世界大賽（World KidWind Challenge），是全球最具指標性的青年能源科技競賽之一。

李海碩指出，政府目標於今年再生能源發電比例達到20％，離岸風電裝置容量達5.6 GW，風力發電是台灣能源轉型與淨零永續中的重要關鍵。葳格隨著取得這項認證，將充分發揮場域優勢，計劃辦理風力相關競賽，並持續培訓專業師資，期望帶動更多學校投入能源科技教育。