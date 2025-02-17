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IEYI世界青少年發明展　台中葳格小學勇奪2金2銀4銅

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲IEYI世界青少年發明展，台中葳格8件作品參賽，囊括2金、2銀、4銅，創下「全壘打」獲獎紀錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2025年IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽日前登場，逾1400名科創好手同台飆創意。台中葳格國際學校小學部西屯校區學這次推出8件作品參賽，一舉拿下囊括2金、2銀、4銅，創下「全壘打」獲獎紀錄。西屯校區校長沈月清表示，此次競賽不僅考驗學生科技學習能力，更需要現場接受評審提問，展現邏輯思維與口語表達的綜合實力。

獲得金牌獎作品「智能旋轉晾衣架」，是由五年級學生林承澔、陳宇天聯手創作。林承澔表示，有一次幫媽媽晾曬衣服，發現晾衣架需要來回移動，耗時費力，還需要考量天氣變化很不便利。因此，與陳宇天共同設計了「智能旋轉晾衣架」，透過自動旋轉機制，搭配風乾與UV殺菌功能，不僅提升晾曬效率，還能確保衣物的清潔與衛生。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2025 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽比賽現場，逾1400科創好手同台飆創意。（圖／記者游瓊華翻攝）

沈月清說，這項作品運用環保廢材再利用概念，採用廢棄金屬與零件製作，讓作品不僅能解決日常困擾，提升生活便利性，也展現學生對環境永續的關注。另一件金牌創作「不摔乖乖倒座椅」，是由四年級學生宋承勳、曾丞祐研發。宋承勳說，家中長輩因行動不便，家人總擔心他坐輪椅會跌倒。因為目前市售輪椅多為被動式設計，缺乏即時安全防護機制，激起他研發動機。

宋承勳與好友曾丞祐攜手研發的「不摔乖乖倒座椅」，結合智慧科技，透過坐姿感應系統與尿液滲漏偵測功能，可以確保使用者的安全，同時提升照護便利性，不僅是解決家庭需求的貼心設計，更具備實際應用價值，未來可望成為長照機構與行動不便者的重要輔具。

另有2件銀牌作品，分別由曾思瑀、王姝莉設計的「動物請借GO」與陳竣廷、張碧堉、廖永勛研發的「安心好杯杯」獲得肯定。四件銅牌作品，分別是許宸瑄、黃寳芮設計的「智能抹布脫水機」、王晨希、黃郁智研發的「智衛小管家」、林若婕、蔡采頤、黃筠捷打造的「衣色分離達人」，以及余書驊、余達鋐設計的「姿勢矯正器」。

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