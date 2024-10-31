　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

康芮直撲全台有感！陳其邁警告「風雨最強時間」：非必要別外出

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導 

康芮颱風來襲，高雄市平均風力達7級，最大陣風達10級，高雄市政府宣布今（31）日停止上班上課。高雄市長陳其邁上午9時主持康芮颱風災害應變中心第二次工作會議，他提醒，下午3點到晚上9點是風雨最強時間點，呼籲市民減少不必要外出。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳其邁主持康芮颱風災害應變中心第二次工作會議。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼強颱康芮來襲。（圖／翻攝天氣粉專「天氣風險」）

▲康芮颱風颱風的七級暴風半徑已經快要壟罩全台灣，核心環流的十級暴風圈也正在進入花蓮、台東。（圖／翻攝天氣粉專「天氣風險」）

天氣粉專「天氣風險」指出，康芮颱風颱風的七級暴風半徑已經快要壟罩全台灣，核心環流的十級暴風圈也正在進入花蓮、台東。今天整個白天到入夜，是北部、宜蘭東風雨最劇烈的時期。颱風預估在今天下午登陸花東交界，晚間自中部一帶出海。

中南部地區目前強風偶雨，在颱風登陸後、中南部轉為迎風面後，雨勢也會明顯增強，持續到明天上午。天氣風險特別提醒，康芮颱風不僅是強烈颱風等級，而且環流非常廣大，是全台都有感的颱風，「今天非必要真的不要外出，安全第一。」

▲▼高雄明停班課！陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁晚間主持第一次工作會議，與各區公所進行視訊。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁會後受訪指出，剛剛跟總統開完視訊會議，總統很關心高雄颱風整備狀況及災情，到目前為止，高雄已完成預防性撤離2304人，包含洗腎、孕婦、與其他重大病患91人、土石流潛勢地區2019人、大規模崩塌地區132人、其他撤離人數62人（新增六龜區撤離10名非保全戶民眾至社福館）。

統計至今日上午9時，接獲災情包含路樹傾倒4件、廣告招牌2件，皆在處理中。尚無積淹水、停電、停水災情。陳其邁提醒，現在風勢雨勢開始增強，包含彌陀、旗津、林園也出現部分強陣風狀況，預估下午3點到晚上9點是風勢雨勢最強的時間，提醒市民現階段風雨逐漸加強，應減少不必要外出。

另外，市府也完成440處避難所以及14-21天相關物資整備，也隨時跟各區前線應變中心聯繫；91處抽水站、112座抽水機、25座滯洪池總共498萬噸已經完成排空。45000個沙包已經分佈在區公所，市民若有需要，可以就近跟區公所聯繫。

▲▼高雄明停班課！陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／22縣市明上午達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／康芮更近了　離台東僅70公里　
快訊／一對夫妻太魯閣失聯　正面照曝
快訊／道奇超前了！　7比6領先洋基
快訊／全國最爛路又斷了！　土石流沖垮貨櫃擋土牆
快訊／北捷文湖線、淡水信義線高架段停駛
追風人來台了！直擊「風雨狂炸」：宛如野獸
劉德華演唱會照辦　蔣萬安下令北捷研究合約規範
快訊／高雄10月狂放5天颱風假「只上班17天」　陳其邁說話了
快訊／盧秀燕：台中明天有機會放颱風假　今晚8點公布
快訊／台鐵中午12時後「全線對號列車、區間車全停駛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鈺洲啟航輪擱淺野柳海域！侯友宜赴萬里視察　若漏油最高罰3000萬

康芮強風吹斷路樹　桃園警雨中鋸樹迅速排除

康芮強襲「雲林颳12級陣風」！路樹遭連根拔起　145縣道封路管制

快訊／強颱康芮肆虐！捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

康芮來襲海線刮強風！台南學甲電纜被吹斷　349戶停電

快訊／康芮發威「全國最爛路」又斷了　土石流沖垮貨櫃擋土牆

康芮直撲全台有感！陳其邁警告「風雨最強時間」：非必要別外出

康芮強襲東部！花蓮吉安貨車慘被吹翻　電桿倒地滿目瘡痍

彰化24人旅遊團滯留梨山賓館　警視風雨情況協助規劃下山

強颱康芮進逼！台東路上圍籬、路樹倒一排　民宅鐵門慘遭吹毀

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

《黑白大廚》三星遭前妻爆是大渣男　「劈腿、偷看女客人」還要求NTR

鈺洲啟航輪擱淺野柳海域！侯友宜赴萬里視察　若漏油最高罰3000萬

康芮強風吹斷路樹　桃園警雨中鋸樹迅速排除

康芮強襲「雲林颳12級陣風」！路樹遭連根拔起　145縣道封路管制

快訊／強颱康芮肆虐！捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

康芮來襲海線刮強風！台南學甲電纜被吹斷　349戶停電

快訊／康芮發威「全國最爛路」又斷了　土石流沖垮貨櫃擋土牆

康芮直撲全台有感！陳其邁警告「風雨最強時間」：非必要別外出

康芮強襲東部！花蓮吉安貨車慘被吹翻　電桿倒地滿目瘡痍

彰化24人旅遊團滯留梨山賓館　警視風雨情況協助規劃下山

強颱康芮進逼！台東路上圍籬、路樹倒一排　民宅鐵門慘遭吹毀

黃薇渟、陳妤2度演姊妹　低調辦「公益二手拍」她手作陶藝全賣光

湖人24分差客場遭騎士狂電　布朗尼生涯得分開張

高凌風兒寶弟退居幕後　「一手包辦2千人演唱會」

北韓首批士兵與烏軍交戰！　韓媒：全軍覆沒「僅1人存活」

陸籍貨輪擱淺野柳海域　侯友宜：若漏油最高罰3000萬

快訊／強颱康芮更近了　距離台東僅70公里

強颱康芮風雨持續變大　盧秀燕籲市民：準備飲用水及照明設備

鈺洲啟航輪擱淺野柳海域！侯友宜赴萬里視察　若漏油最高罰3000萬

康芮來襲網友急徵2車位「日租8000」　網諷：不如被拖吊

馬斯克催票送獎金慘了！遭民主黨檢察官提告　緊急出席法庭聽證會

虎斑貓淡定抬單腳嗯嗯 牠扶好便盆避開「黃金」

社會熱門新聞

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

彰化小姊妹車禍亡　她深夜149字惹哭網

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！家屬悲痛認屍

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮下場慘了

逢甲夜市驚見眼鏡蛇　鋪黏鼠板放雞蛋利誘溜出

快訊／彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

綠高官2招　掏空台鹽11億

即／康芮發威「全國最爛路」又斷了

即／超思案關鍵人吳諭非返台　上銬移送北檢畫面曝光

康芮爆雨襲花蓮　紅葉村淹水畫面曝

超思案關鍵人到案　查扣6922萬存款

田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」畫面曝光

清大女學霸遭撞腦出血　智力退化怒求償

更多熱門

相關新聞

康芮強風吹斷路樹　警雨中鋸樹排除

康芮強風吹斷路樹　警雨中鋸樹排除

康芮強颱帶來強風豪雨，造成龍潭、八德地區部分道路路樹倒塌，龍潭警方今（31）日上午接獲民眾通報在市龍潭區高楊北路、工二路及龍源路高原段均有路樹倒塌意外，造成交通中斷影響車輛通行，員警冒雨鋸斷路樹並進行交管，在最短時間內排除路障恢復交通；另外八德區廣興路1185號凌晨也發生路樹倒塌，員警獲報後會同消防人員協助，警方現場交管，迅速排除路障，恢復通行。

即／康芮發威「全國最爛路」又斷了

即／康芮發威「全國最爛路」又斷了

康芮侵襲通訊不中斷！數位部供各縣市1具低軌衛星　花蓮獲6具

康芮侵襲通訊不中斷！數位部供各縣市1具低軌衛星　花蓮獲6具

康芮強襲東部！花蓮吉安貨車被吹翻

康芮強襲東部！花蓮吉安貨車被吹翻

康芮來襲　宜蘭大同24小時雨量高達872毫米

康芮來襲　宜蘭大同24小時雨量高達872毫米

關鍵字：

康芮颱風高雄市土石流大規模崩塌風力雨量警戒安全停工停課民眾撤離

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

道奇2支高飛犧牲打突破　7比6超前

清水健宣布結束20年AV生涯

更多

最夯影音

更多

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面