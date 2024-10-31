康芮直撲全台有感！陳其邁警告「風雨最強時間」：非必要別外出

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

康芮颱風來襲，高雄市平均風力達7級，最大陣風達10級，高雄市政府宣布今（31）日停止上班上課。高雄市長陳其邁上午9時主持康芮颱風災害應變中心第二次工作會議，他提醒，下午3點到晚上9點是風雨最強時間點，呼籲市民減少不必要外出。

▲陳其邁主持康芮颱風災害應變中心第二次工作會議。（圖／記者吳世龍攝）

▲康芮颱風颱風的七級暴風半徑已經快要壟罩全台灣，核心環流的十級暴風圈也正在進入花蓮、台東。（圖／翻攝天氣粉專「天氣風險」）

天氣粉專「天氣風險」指出，康芮颱風颱風的七級暴風半徑已經快要壟罩全台灣，核心環流的十級暴風圈也正在進入花蓮、台東。今天整個白天到入夜，是北部、宜蘭東風雨最劇烈的時期。颱風預估在今天下午登陸花東交界，晚間自中部一帶出海。

中南部地區目前強風偶雨，在颱風登陸後、中南部轉為迎風面後，雨勢也會明顯增強，持續到明天上午。天氣風險特別提醒，康芮颱風不僅是強烈颱風等級，而且環流非常廣大，是全台都有感的颱風，「今天非必要真的不要外出，安全第一。」

▲陳其邁晚間主持第一次工作會議，與各區公所進行視訊。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁會後受訪指出，剛剛跟總統開完視訊會議，總統很關心高雄颱風整備狀況及災情，到目前為止，高雄已完成預防性撤離2304人，包含洗腎、孕婦、與其他重大病患91人、土石流潛勢地區2019人、大規模崩塌地區132人、其他撤離人數62人（新增六龜區撤離10名非保全戶民眾至社福館）。

統計至今日上午9時，接獲災情包含路樹傾倒4件、廣告招牌2件，皆在處理中。尚無積淹水、停電、停水災情。陳其邁提醒，現在風勢雨勢開始增強，包含彌陀、旗津、林園也出現部分強陣風狀況，預估下午3點到晚上9點是風勢雨勢最強的時間，提醒市民現階段風雨逐漸加強，應減少不必要外出。

另外，市府也完成440處避難所以及14-21天相關物資整備，也隨時跟各區前線應變中心聯繫；91處抽水站、112座抽水機、25座滯洪池總共498萬噸已經完成排空。45000個沙包已經分佈在區公所，市民若有需要，可以就近跟區公所聯繫。

▲陳其邁警告：康芮遇「1狀況」影響超越天文大潮。（圖／記者賴文萱翻攝）