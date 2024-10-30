「巨砲康芮」要進來了！氣象署警戒提升：若眼牆置換成功會更強

▲康芮颱風若眼牆置換成功，威力將會再增強。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）



記者鄒鎮宇／綜合報導

強颱康芮結構紮實、速度變快，體型也變得更為巨大，稍早金門也被納入陸警範圍內，目前全國22縣市已宣布明天停止上班上課。對此，中央氣象署30日晚間也針對強颱康芮的現況、警戒區域及何時進入、離開台灣進行說明。

氣象署表示，康芮位在鵝鑾鼻東南東方約340公里處，正以每小時21轉25公里速度，向西北移動，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑320公里。

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氣象署指出，康芮的對流相當完整，西側對流有乾空氣而減弱，但未來還是要視康芮的發展而定。另外，康芮已出現「雙眼牆」快要成型的現象，如果眼牆置換成功，代表颱風可能會更增強。警戒區域部分，全台及澎湖、金門都被納入警戒區內，一定要特別留意。

▲▼康芮颱風將於31日晚間8時離開台灣。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）







氣象署說明，明天早上康芮就會到台灣近海，明天下午到晚間會接觸台灣的陸地，也可能因為地形影響而快速減弱。10月31日深夜至11月1日晚間才會離開，「明天（31日）白天開始，東半部會受到嚴重的威脅」。

氣象署表示，30日深夜至11月1日清晨，康芮颱風的風力強勁，中心附近有破壞性強風，陣風可達12級以上；雨勢部分，北部、東半部會有豪雨等級以上，中心通過後，中南部會有豪雨、豪大雨發生，11月1日白天颱風才會減弱遠離，但海峽上仍有強風、中南部會有大雨情形發生。

氣象署表示，31日白天的北部、東半部會有豪雨等級以上的情況發生，西半部也會因為對流而有局部性大雨發生；31日晚間至11月1日清晨，因颱風已進入台灣，西部及南部也會出現局部性的豪大雨。

▲▼康芮颱風未來雨勢預測。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）



對此，氣象署發布豪雨特報，指出30日晚至31日宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及新竹、台中山區、恆春半島、蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率

陸上強風特報部分，蘭嶼、綠島、澎湖有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風；明(31日)清晨至上午起台灣各地及各離島易有9至10級強陣風，尤其花蓮地區、恆春半島、馬祖、澎湖及桃園以南沿海空曠地區有11級以上強陣風，台東地區及蘭嶼、綠島有14級以上強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。