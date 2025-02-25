去年低調完婚！7旬金錢豹董座偕小24歲嬌妻亮相　舞台大秀恩愛

▲酒店教父袁昶平昨攜手小24歲嬌妻吳菀庭現身集團春酒，還在舞台上大秀恩愛。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

酒店教父、台中金錢豹集團創辦人袁昶平去年低調喜迎第二春，美嬌娘是小他24歲的集團旗下葳格教育體系執行董事吳菀庭。昨(24)日晚間葳格國際學校舉辦春酒聯歡饗宴，袁昶平與吳菀庭大方攜手亮相，吳菀庭高舉權杖站在舞台中央意味著強者不畏黑暗；之後兩人更在「8國婚紗走秀」橋段中，比愛心、切蛋糕，大秀恩愛，宣示「世情長久，強強聯手，跨步國際」。

▲兩人在「8國婚紗走秀」橋段中，比愛心、切蛋糕，大秀恩愛。（圖／記者游瓊華攝）

昨天葳格席開百桌，宴請近2000名教職員工、家長和海內外賓客。除了大手筆端出龍蝦及帝王蟹等豪華菜色，節目尾聲更上演美金從天而降活動，讓全場陷入瘋狂。

袁昶平表示，葳格迎來創校25週年，提供從幼兒園到高中部16年一貫的教育。未來將在彰化鹿港設立新校區，期盼為台灣培育更多具備國際視野的新世代人才。執行董事吳菀庭指出，這次春酒祭出的總獎金高達百萬元，凡教職員人人有獎。另一大亮點是有「最美英文老師」之稱，經營《Peggy Fo Show》YouTube頻道的Peggy Chen，重回母校擔任中英雙語主持人。

▲節目尾聲的美金從天而降活動，讓全場陷入瘋狂。（圖／葳格提供）



袁昶平是台中知名酒店金錢豹創辦人，近年來行事低調，辦教育、辦報等，鮮少在螢光幕前出現，但2023年因涉嫌和酒商逃漏稅2億元，遭台中地檢署收押後，以1億元交保，再度躍上媒體版面。

有媒體報導，袁昶平在交保後半年就與元配魏雲菱離婚，去年與吳菀庭低調登記結婚，這次算2人首次大方公開，還在舞台上大秀恩愛，主持人表示，「這場天作之合的盟約宣告攜手翻開新篇章，世界大國8款的婚紗走秀，不僅是對教育使命感付諸堅定承諾的象徵，更代表葳格國際化的願景。」