17級強陣風「可把整排電線桿吹斷」　1表看懂風力等級災情

▲17級強陣風「可把整排電線桿吹斷」。（示意圖／記者楊漢聲攝）

記者李佳蓉／綜合報導

山陀兒颱風今午12時40分於高雄小港登陸，雖然颱風已經縮水、強度減弱，不過颱風眼牆已侵襲高雄市區、屏東沿海，高雄港破紀錄測得17級強陣風，稍早在過港隧道旁貨櫃場，就有貨櫃接連遭強風吹落掉到馬路上，畫面怵目驚心。究竟17級強風有多強？記者根據過去同等級風速所帶來的災情對照，17級風力「可把整排電線桿吹斷」。

從「風力等級與災情對照表」分析，當出現14級強陣風（風速41.5～46.1公尺/秒），就能將交通號誌燈吹落；而風力達15級（風速46.2～50.9公尺/秒）時，足以將民宅屋頂整個掀開，瓦礫被風吹起打碎窗戶；16級風力（風速51.0～56.0公尺/秒）則能將行駛中的15噸重砂石車給吹翻；至於17級強陣風（風速56.1～61.2公尺/秒），到達將整排電線桿攔腰吹斷的境界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼一張表看懂風力等級災情對照。（圖／大生活中心製圖，點圖可放大）

山陀兒強風猛襲！稍早傳出過港隧道旁貨櫃場不敵強風，有多個貨櫃接連被吹起，據了解，一個空櫃重達3.8噸，看起來堅固，但其實很脆弱。港警總隊初步了解，目前港區周圍有部分貨櫃場的貨櫃被吹動，無法確認是否轄區內，但因風大雨大，員警為安全因素暫無法外出檢視。

FB粉專「高雄好過日」指出，稍早二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風，雖非正式氣象站紀錄，但已超過賽洛瑪的53m/s，是高雄史上最強風速。高港也記錄到8.4公尺浪高（接近三層樓），滔天巨浪已經襲擊高雄港3小時以上。

▼高雄過港隧道旁貨櫃場貨櫃接連被吹落，場面相當驚險。（圖／翻攝記者爆料網）