一家四口出國3周　返回發現「陌生男在家狂開趴」97萬財物失竊

▲男子出國期間,住屋被竊佔。(圖/翻攝自募款網站GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

澳洲一名男子近來一家四口到尼泊爾探親3周,然而旅程結束後回到家中,發現家裡竟然住著不認識的人,一名陌生男子坐在沙發上看電視、抽大麻、吃披薩,家中價值約5萬澳元(約台幣97萬元)的財物遭失竊。

在維多利亞州雪帕頓市(Shepparton)租房的32歲男子庫克爾(Sanjay Kuikel),與30歲妻子妮利瑪(Nilima Gautam)近來帶著3歲女兒與1歲兒子到尼泊爾旅行探親,沒想到5月3日回到澳洲時,發現住家遭陌生人闖入。

A Shepparton family says they've lost everything and have been forced to move house after their rental property was overtaken by squatters while they were overseas on holiday. A GoFundMe has been launched to help the family | @brendancrew pic.twitter.com/fwIfqFYJHx