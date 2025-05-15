一家四口出國3周　返回發現「陌生男在家狂開趴」97萬財物失竊

▲男子出國期間，住屋被竊佔。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子近來一家四口到尼泊爾探親3周，然而旅程結束後回到家中，發現家裡竟然住著不認識的人，一名陌生男子坐在沙發上看電視、抽大麻、吃披薩，家中價值約5萬澳元（約台幣97萬元）的財物遭失竊。

在維多利亞州雪帕頓市(Shepparton)租房的32歲男子庫克爾(Sanjay Kuikel)，與30歲妻子妮利瑪(Nilima Gautam)近來帶著3歲女兒與1歲兒子到尼泊爾旅行探親，沒想到5月3日回到澳洲時，發現住家遭陌生人闖入。

A Shepparton family says they've lost everything and have been forced to move house after their rental property was overtaken by squatters while they were overseas on holiday. A GoFundMe has been launched to help the family | @brendancrew pic.twitter.com/fwIfqFYJHx — 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) May 13, 2025

庫克爾表示，當他們回到家時，看到一名男子坐在他們的沙發上抽大麻，「當時約晚上7時多，天又黑又冷，打開門後，那名男子竟然說這是他的房子，他住在這裡」，由於當時擔心對方可能會攻擊他，身邊又帶著小孩，便決定先離開並且報警。

警察抵達後將那名男子逮捕，庫克爾才知道，他們不在家期間，每天都有17到20多人出入他們的房子，在裡面大吵大鬧飲酒作樂，使得鄰居被迫至少報警6次。

庫克爾返家後檢查發現，衣櫃裡的衣服幾乎被撕爛，客廳、廚房裡到處放了酒和大麻，放在保險箱裡的珠寶和家中值錢物品都被竊盜，損失金額估計高達5萬澳元。

庫克爾表示，他們換了門鎖以後，隔天發現門鎖又被闖入者更換，而且闖入他們家的男子後來也經常出現，讓他們為了人身安全著想，只好先搬到別處暫時居住，目前已在網路上舉辦募款，希望大家能夠幫忙他們籌募資金，用於更換生活必需品與支付「安全的住房」費用。

當地警方表示，他們知道那名男子多次返回受害者家中，並且違反禁制令，已經將他逮捕並且起訴，案件正在調查中。