獨旅真的會上癮嗎？網熱議8大優缺點　一個人出國前必看！

▲近年越來越多人迷上獨旅，享受一個人旅行的自在。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

「獨旅」是近年蔚為風潮的旅遊方式，有人認為一個人自由自在，更深刻地感受沿途風光，但也有人擔心獨旅危險且寂寞，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「獨旅優缺點」話題的網路聲量表現，根據討論排行，進一步整理出網友熱議的8大優缺點。

針對獨旅的優缺點討論中，最被大眾所推崇的優點就是「行程自由度高」，網路上有超過1萬4千則的相關討論則數，許多網友認為獨旅可以隨心所欲地安排景點與飲食等行程，「只想待在飯店裡躺一整天也不會有人管」，還能依自己適合的步調欣賞沿途風光，「喜歡隨走隨看，完全沒計畫地『自由行』」、「不用牽就旅伴，隨意的安排，真的很自由」。

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其次是「自我成長」的契機，有網友分享自己曾獨旅到日本滑雪，意外在荒涼的無人車站下車，當下十分驚慌，幸虧有民宿老闆幫忙才順利解決；不少人紛紛留言鼓勵「獨旅真的很考驗應變能力」、「一個人獨旅可以讓自己成長」，指出獨立面對旅途中的突發狀況是很難得的體驗。

▲獨旅行程自由度高說走就走，但也有網友認為沒人幫忙拍照，是獨旅常見的煩惱。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

許多人也會為了「享受獨處充電」而開始獨旅，如有Youtuber分享自己在分手後獨自出國旅行療傷，吸引眾多粉絲回覆，有相同經驗的人就說道「我很喜歡在疲憊的時候，自己一個人到處去晃晃」，因為能夠放空思緒享受平靜；也有人指出「和自己相處可以沈澱一下自己」，認為「獨旅是一個很好重新認識自己的方式」。

另一方面，獨旅有更多和陌生人交流的機會，也「更易結識新朋友」，其中又以在共享住宿空間的青年旅社更易結識其他旅人；一位網友提到曾獨自到韓國看演唱會，「回去旅舍發現裡面大家都是看完演唱會的，一起聊天聊到半夜才睡」，更有網友指出，認識平常生活圈外的陌生人，往往可以「聽別人的故事跟很厲害的經驗」，直言「願意開口的話，會在旅程中交到很特別的朋友」！

不過仍有很多人對獨旅卻步，不少網友指出「沒人幫忙拍照」是獨旅的常見煩惱，通常只能使用額外器材或請路人幫忙，但「用自拍架或腳架效果較差也麻煩」，若請路人拍照，除了照片效果未必令人滿意外，在治安較差的地區甚至可能有失竊風險；一位網友分享「去法國獨旅請路人幫忙拍照，手機就被偷走了」，提醒大家要保持警覺。

由於「安全風險」讓許多人感到擔憂，因此討論區中常見詢問去特定國家城市是否危險的貼文，對此，網友提出保障安全的祕訣，「晚上不要出門」、「手機不要邊走邊滑」、「錢包、護照收好」等，認為若能注意這些細節，獨旅出國其實不如想像中危險，「有意識的保護自己比較重要」！

此外，「沒人分享旅途見聞」及「吃東西無法多樣嘗試」同樣是不少人的煩惱，有網友指出自己旅行還是會有點孤獨，「會沒人分享喜悅」、「當下的想法和心情沒有即時分享的對象，有點微悶」。若無旅伴一起分食，較難體驗多樣的食物，部分旅人便表示「獨旅對於我的缺點就是吃不能點很多樣」、「獨旅吃飯真的比較麻煩」。