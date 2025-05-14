　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨旅真的會上癮嗎？網熱議8大優缺點　一個人出國前必看！

▲▼獨旅，一人旅，旅行，自由行，出國，出國旅遊，出國玩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲近年越來越多人迷上獨旅，享受一個人旅行的自在。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

「獨旅」是近年蔚為風潮的旅遊方式，有人認為一個人自由自在，更深刻地感受沿途風光，但也有人擔心獨旅危險且寂寞，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「獨旅優缺點」話題的網路聲量表現，根據討論排行，進一步整理出網友熱議的8大優缺點。

針對獨旅的優缺點討論中，最被大眾所推崇的優點就是「行程自由度高」，網路上有超過1萬4千則的相關討論則數，許多網友認為獨旅可以隨心所欲地安排景點與飲食等行程，「只想待在飯店裡躺一整天也不會有人管」，還能依自己適合的步調欣賞沿途風光，「喜歡隨走隨看，完全沒計畫地『自由行』」、「不用牽就旅伴，隨意的安排，真的很自由」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次是「自我成長」的契機，有網友分享自己曾獨旅到日本滑雪，意外在荒涼的無人車站下車，當下十分驚慌，幸虧有民宿老闆幫忙才順利解決；不少人紛紛留言鼓勵「獨旅真的很考驗應變能力」、「一個人獨旅可以讓自己成長」，指出獨立面對旅途中的突發狀況是很難得的體驗。

網友熱議的8大獨旅優缺點（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲獨旅行程自由度高說走就走，但也有網友認為沒人幫忙拍照，是獨旅常見的煩惱。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

許多人也會為了「享受獨處充電」而開始獨旅，如有Youtuber分享自己在分手後獨自出國旅行療傷，吸引眾多粉絲回覆，有相同經驗的人就說道「我很喜歡在疲憊的時候，自己一個人到處去晃晃」，因為能夠放空思緒享受平靜；也有人指出「和自己相處可以沈澱一下自己」，認為「獨旅是一個很好重新認識自己的方式」。

另一方面，獨旅有更多和陌生人交流的機會，也「更易結識新朋友」，其中又以在共享住宿空間的青年旅社更易結識其他旅人；一位網友提到曾獨自到韓國看演唱會，「回去旅舍發現裡面大家都是看完演唱會的，一起聊天聊到半夜才睡」，更有網友指出，認識平常生活圈外的陌生人，往往可以「聽別人的故事跟很厲害的經驗」，直言「願意開口的話，會在旅程中交到很特別的朋友」！

不過仍有很多人對獨旅卻步，不少網友指出「沒人幫忙拍照」是獨旅的常見煩惱，通常只能使用額外器材或請路人幫忙，但「用自拍架或腳架效果較差也麻煩」，若請路人拍照，除了照片效果未必令人滿意外，在治安較差的地區甚至可能有失竊風險；一位網友分享「去法國獨旅請路人幫忙拍照，手機就被偷走了」，提醒大家要保持警覺。

由於「安全風險」讓許多人感到擔憂，因此討論區中常見詢問去特定國家城市是否危險的貼文，對此，網友提出保障安全的祕訣，「晚上不要出門」、「手機不要邊走邊滑」、「錢包、護照收好」等，認為若能注意這些細節，獨旅出國其實不如想像中危險，「有意識的保護自己比較重要」！

此外，「沒人分享旅途見聞」及「吃東西無法多樣嘗試」同樣是不少人的煩惱，有網友指出自己旅行還是會有點孤獨，「會沒人分享喜悅」、「當下的想法和心情沒有即時分享的對象，有點微悶」。若無旅伴一起分食，較難體驗多樣的食物，部分旅人便表示「獨旅對於我的缺點就是吃不能點很多樣」、「獨旅吃飯真的比較麻煩」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／累計9人到案！威廉14:00綠島搭機北返
快訊／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組
快訊／陳零九涉閃兵　警方板橋逮到人了
快訊／黃博石花30多萬　「假裝高血壓」取得免役
快訊／威廉「步入綠島警局到案」　身影曝光
趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演」
快訊／《棒棒堂》李銓認了　砸10萬扮「心血管疾病」閃兵
獨／陳向熙高雄拍戲「警到飯店帶回」　14：00抵新北刑大
快訊／李銓涉閃兵！「首位移送」畫面曝光
快訊／大根在國外！21:30將抵台　警機場等人
快訊／模特兒陳信維到案！　走路雙手插口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

讚王大陸「功在台灣」抓一票　陳沂：不紅的幹嘛學人家閃兵

他驚才5月「薑母鴨掛布條放暑假」　一票人曝老闆超狂副業

藝人閃兵！粉絲卻護航「當兵浪費時間」　網紅支持嚴懲：可惡

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

開罰行人件數暴增51%　交通部：不是只取締駕駛

有前科不能開計程車　律師嘆「醫性侵病患後卻還繼續執業？」

生日與家人大吵！她買餅乾聽陌生男說「1句話」感動：世界沒那麼壞

世壯運！新北推專屬觀賽好康入場集點抽iPhone16　每日限量送應援毛巾、新北幣

中共7大手法拉攏台灣青年　鄭英耀：國際交流不該只想到中國

【廣編】Solaire Resort宣布羽球天后戴資穎　擔任台灣品牌大使

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

讚王大陸「功在台灣」抓一票　陳沂：不紅的幹嘛學人家閃兵

他驚才5月「薑母鴨掛布條放暑假」　一票人曝老闆超狂副業

藝人閃兵！粉絲卻護航「當兵浪費時間」　網紅支持嚴懲：可惡

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

開罰行人件數暴增51%　交通部：不是只取締駕駛

有前科不能開計程車　律師嘆「醫性侵病患後卻還繼續執業？」

生日與家人大吵！她買餅乾聽陌生男說「1句話」感動：世界沒那麼壞

世壯運！新北推專屬觀賽好康入場集點抽iPhone16　每日限量送應援毛巾、新北幣

中共7大手法拉攏台灣青年　鄭英耀：國際交流不該只想到中國

【廣編】Solaire Resort宣布羽球天后戴資穎　擔任台灣品牌大使

快訊／第2波閃兵風暴「累計9人到案」！威廉14:00綠島搭機北返

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

女顧客遭吹風機燙傷控飯店不聞問　福容：拿8千單據索賠20萬

不斷更新／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組

台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

李銓裝「心血管疾病」逃兵！醫推測：拿假心電圖

台南金鑽鳳梨進軍北台灣CitySuper　黃偉哲推爆送禮首選

小客車切西瓜跨線左轉！險撞機車　台南警：確認違規已開罰

快訊／陳零九涉閃兵「手機一度關機」！　警方板橋逮到人了

批林月琴卸責剴剴案又撈金　鍾沛君：出事漏接就變「被動督導」

【請支援搶票】泰國超商店員幫搶演唱會門票整個手忙腳亂XD

生活熱門新聞

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

快訊／10:48嘉義大埔規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

陳大天「要負責炎上鍾明軒」結果被逮

震央出錯「誤發國家級警報」　氣象署：測站密度不平均所致

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

快訊／09:16宜蘭近海規模4.0地震　6縣市有感「最大震度4級」

快訊／南部發生有感地震　估震度4級以上

一堆人中！研究曝「1習慣」害憂鬱、記憶力下降

更多熱門

相關新聞

開箱BOTTEGA VENETA奢華旅行香氛

開箱BOTTEGA VENETA奢華旅行香氛

BOTTEGA VENETA 自去年（2024年）帶來頂級香水，以奢華工藝帶來全新的感官體驗，顛覆大家對香氣的想像，而今終於推出全新的「旅行香氛」系列！不光味道讓人一秒瞬移到義大利、法國，也融入標誌性Intrecciato編織工藝，《ET FASHION》本篇也搶先開箱這次的香氛新品！

週末出遊還是宅家休息更好？5/10、5/11十二星座週末運勢告訴你

週末出遊還是宅家休息更好？5/10、5/11十二星座週末運勢告訴你

搭機旅遊最不建議服裝　機師娘分析2原因

搭機旅遊最不建議服裝　機師娘分析2原因

19歲役男出國逃避徵兵檢查　妨害兵役起訴

19歲役男出國逃避徵兵檢查　妨害兵役起訴

一家五口去迪士尼玩　爸崩潰：一天噴4萬元

一家五口去迪士尼玩　爸崩潰：一天噴4萬元

關鍵字：

獨旅旅行一個人網路聲量出國

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面