3批澳洲豬肉驗出萊劑！　國民黨團要求公布流向、不許食安搞黑箱

▲國民黨團召開「萊豬大軍攻台 賴政府全面棄守」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

繼5日後，6日又有兩批來自澳洲的冷凍豬腳，分別檢出瘦肉精萊克多巴胺0.002PM、0.003PPM，總計47.25公噸。國民黨團質疑民進黨政府開放萊豬進口，不惜犧牲國人食安健康和廣大豬農權益？不標示、不公布萊豬流向，是為了對美對等關稅談判先行讓步、試水溫？ 國民黨團要求公布流向，不允許食安搞黑箱。

副書記長王育敏表示，澳洲進口豬肉一「萊」再「萊」，讓國人非常不安，澳洲豬肉進口數量在近年逐步攀高，112年總計進口242公噸、113年139公噸，今年到5月份已經進口268.19公噸，目前被查出含有萊克多巴胺的豬肉，已經高達70.24公噸；換言之，有將近1/3的澳洲豬肉含有萊克多巴胺，其中豬腳占大多數。

王育敏要問民進黨政府，為什麼含有萊克多巴胺的豬肉不用標示？不用公布流向？是在搞食安黑箱嗎？民進黨不要忘記，當年進口含有萊克多巴胺美豬時，當時的蔡政府掛保證會讓民眾有選擇權，反觀賴政府擺爛，不公布萊豬流向，民眾要如何選擇？消費者的選擇權在哪裡？國民黨團嚴厲譴責賴政府，食安擺爛放水放行，讓食安破洞持續擴大。

雲林縣養豬協會副理事長蔡德福表示，4年前民進黨政府在無預警下開放萊豬，聲稱需連續吃十年才會有害，但根據畜牧經驗，萊劑會影響豬隻生殖功能，母豬卵巢、公豬睪丸萎縮，影響生育。若孩童長期攝取，恐也造成生殖風險。他痛批政府當初承諾標示來源僅短暫落實，如今澳洲、美國豬肉皆有含萊紀錄，卻不讓國人知情，難道國人健康不值一顧？

來自雲林縣藍委丁學忠首先要求衛福部食藥署，對於進口豬肉要用食安最高標準看待，從源頭把關到清楚標示，沒有模糊空間。民進黨政府開放萊豬多年，首次驗出來自澳洲冷凍豬腳含有萊克多巴胺，雖然未超標，但已經讓民眾產生不安。食藥署堅持進口豬肉抽驗比例，不願公布流向、標示產地，丁學忠認為，縱使符合《食安法》規定，卻是拿民眾的健康賭運氣。

丁學忠認為，保護農業政府不能只有嘴巴說說而已，現在驗出二、三件含有萊克多巴胺進口豬肉，難保不會發生更大的食安風暴？民進黨政府必須擔起責任，不要遇到進口萊豬就轉彎，應遵循資訊透明原則，從源頭做好把關，清楚標示來源，保障消費者的選擇權，未來包括美豬在內，一定要守住台灣農業與食安，政府絕對不能讓步。

藍委張嘉郡表示，澳洲豬肉進口，連續三次驗出含有萊克多巴胺，這是重大的食安危機和警訊。食藥署長姜至剛說自己是「安心署長」，張嘉郡說根本就是「萊豬署長」，民進黨政府告訴人民，吃一輩子萊豬都不會超標，且拒絕公布流向，根本就背離政府必須為食安把關的責任，國人可以接受嗎？

張嘉郡要求食藥署恢復百分之百的查驗，對含有萊克多巴胺的豬肉，必須公開流向。面對人民不安、家長憂心、豬農的委屈，民進黨政府不能再閃躲，一定要堅持守護國人食安和農民。

洪孟楷進一步批評，政府一週內驗出三批萊豬，仍強調「符合國際標準」，卻無具體措施。民進黨高喊食安優先，但沒有恢復逐批檢驗、邊境管制，也不標示產地。他質疑萊豬是否已大量流入市面？國人基本的知情權與選擇權不應被忽視，政府究竟是在護食安還是護萊豬？

洪孟楷也引用賴清德2012年任台南市長時言論「如果為了當總統犧牲人民健康，乾脆不要當也罷！」直言民進黨若為對美談判讓步，犧牲國人健康，就是背離主流民意，呼籲政府應誠實面對人民，公開資訊、守住食安。