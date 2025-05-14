澳洲頂級和牛登台！「Darling Downs」免費嚐鮮地點曝光

▲頂級和牛「Darling Downs」登台，澳洲展現現切料理秀魅力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

喜愛和牛的台灣消費者將有機會品嚐來自澳洲的頂級風味。澳洲歷史最悠久、規模最大的肉品企業 Australian Agricultural Company（AACo）旗下旗艦和牛品牌「Darling Downs」，近期正式透過精品連鎖超市 City’s Super 引進台灣，預計將以其優異的肉質與風味，吸引國內高端消費市場的目光。

「Darling Downs」和牛的培育，源自日本黑毛和牛（但馬牛血統）與澳洲優質牛種的結合。其命名取自澳洲昆士蘭州著名的肥沃高原地區，該地得天獨厚的氣候與自然資源，被視為澳洲最適合和牛飼養的區域之一，為孕育高品質和牛提供了理想的環境。

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據了解，每一頭 Darling Downs 和牛皆經過長達 330 天的高品質穀物飼養，這使得其肌肉組織能自然形成細膩且均勻的油花，呈現出豐富的大理石紋路，MBS 評級達到 6+ 至 9+。品嚐過的饕客表示，其肉質入口即化，並散發濃郁的牛肉鮮甜風味，尾韻則帶有堅果與奶油般的香氣，令人回味。

▲頂級和牛「Darling Downs」登台。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲頂級和牛「Darling Downs」登台，免費試吃僅在City’s Super 復興店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

Darling Downs 和牛的卓越品質已獲得國際市場的高度肯定，屢次在國際大賽中嶄露頭角，包括榮獲「雪梨皇家春季美食展冠軍」、「世界牛排挑戰賽金獎」、「皇家昆士蘭食品與葡萄酒展總冠軍」等殊榮。更值得一提的是，該品牌在 2024 年與 2025 年連續兩年於「澳洲和牛品牌牛肉大賽」中獲得金獎、銀獎與銅獎，顯示其在澳洲和牛產業中的領先地位。

本次 Darling Downs 品牌選擇與「洋希國際」合作，負責在台灣的進口、供應鏈建構以及市場推廣等環節。Darling Downs 和牛未來將於全台 8 間 City’s Supermarket 正式上架銷售。為推廣這款頂級和牛，品牌方將於 5月12 日至 6月2 日期間，結合 City’s Super 的澳洲展活動，向台灣消費者介紹其獨特的魅力。

在本次澳洲展中，City’s Super 復興店將特別規劃生食展示區與現點現做區。生食區將展示 Darling Downs 的完整原肉塊與分切後的各式肉品，讓消費者能更直觀地了解其優異的品質。現點現做區則邀請專業廚師進駐，消費者可依喜好挑選部位，由廚師現場烹調，並分享料理方式，旨在完整呈現食材的最佳風味。

此外，現場也將提供試吃活動，讓消費者有機會免費品嚐不同部位的 Darling Downs 和牛，並展示專業的分切流程與料理技巧。透過原塊現切、即時烹調以及和牛課程等互動方式，期望能讓消費者更深入地體驗 Darling Downs 和牛的風味與其背後的產地文化。

據悉，本次體驗活動主要集中在 City’s Super 復興店舉行，現場提供試吃活動，邀請顧客免費品嘗不同部位的肉品，並展示專業分切流程及料理技術。透過原塊現切、即時烹調與和牛課程，讓消費者能更深入體驗 Darling Downs 的風味與產地文化。不過體驗活動僅於 City’s Super 復興店舉行，部分 Darling Downs 精選部位亦可於全台 City’s Super 門市限量選購。