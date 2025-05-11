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奧古斯塔蝸牛「從脖子產卵」畫面首曝光　雌雄同體可活數十年

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭大型罕見肉食性蝸牛「奧古斯塔蝸牛」（Powelliphanta augusta或稱Mount Augustus snail）首度被拍攝到從脖子產卵的一幕。依據影片畫面，在蝸牛頭部下方的開口，有一枚小型白色卵冒出。

衛報報導，奧古斯塔蝸牛是世界上最大的蝸牛之一，體型大約高爾夫球大小，可存活數十年，以蛞蝓、蚯蚓為食，分布在紐西蘭，部分圈養的蝸牛年齡落在25歲至30歲之間。保育部門自2006年開始圈養管理奧古斯塔蝸牛，使用冷藏容器模擬高山氣候照料牠們，這次能拍攝到蝸牛產卵的瞬間，保育機構人員格魯納（Ingrid Gruner）直言，這真的非常幸運，因為這麼多年來從來沒遇過。

▲▼ 紐西蘭大型罕見肉食性蝸牛「奧古斯塔蝸牛」（Powelliphanta augusta或稱Mount Augustus snail）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧古斯塔蝸牛8歲性成熟，每年產下大約5個卵。（圖／達志影像／美聯社）

奧古斯塔蝸牛8歲性成熟，每年產下大約5個卵，可能需要一年以上的時間才能孵化。資深科學顧問沃克（Kath Walker）說明，奧古斯塔蝸牛雌雄同體，演化出脖子上的生殖孔，讓牠們能夠在不離開外殼的狀態下完成交配與產卵，「牠們會把陰莖從孔伸出至對方孔洞中，對方同樣也會這樣做，同時交換精子並儲存起來，之後再各自使用這些精子受精產卵」。

照顧蝸牛12年的芙拉娜根（Lisa Flanagan）透露，奧古斯塔蝸牛與外來種蝸牛並不同，在花園繁殖的外來蝸牛每年可產下數千個卵，且壽命極短。

報導指出，其實大約在20年前奧古斯塔蝸牛就曾經受到關注，當時一間能源公司計畫開採煤礦，使牠們的棲息地遭嚴重威脅，大約有4000隻奧古斯塔蝸牛被迫轉移至附近地點，並對2000隻進行安置圈養。到了今年3月，圈養的奧古斯塔蝸牛數量接近1900隻，卵接近2200個。

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