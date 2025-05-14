擬提產業條例保經濟「命根子」　朱立倫批賴清德舔美敗光台灣

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院外交及國防委員會今（14日）上午處理第一波國防預算解凍，包括陸軍新式步槍採購案等54案，合計11億2184.8萬元，國民黨主席朱立倫主持中常會時表示，台灣有國防、產業跟能源等3項關鍵安全要做，民進黨卻把攸關台灣發展的策略性產業送往國外，藍營將推動產業安全相關條例，來管制這些策略性產業，「國民黨願意扮黑臉來保住台灣的命根子，不可以讓民進黨跟總統賴清德為了一時跪舔美國，把台灣都敗光了。」

立法院昨日表決通過《核管法》修法條文，將核電廠運轉年限延長20年，引起社會熱議。朱立倫今天下午出席國民黨中常會時表示，國民黨不斷拼民生、解決民眾問題，謝謝民眾黨團與藍營團結在一起，共同推動增加5天國定假日、《刑法》非法關說罪等等，這些都是非常重要的民生法案。朱指出，今天國會討論還錢於民，多位國民黨立委正在立法院為此打拼，下會期還有很多重要法案跟預算要面對，他要提出「國防安全、產業安全、能源安全」主張，呼籲朝野共同推動。

朱立倫說，國民黨全力支持國防預算，針對國防現代化、加強國土防衛能量，以及增加社會安全韌性等，應提出特別條例或特別預算，從兩岸關係、國際局勢和印巴衝突戰爭分析，台灣的國防現代化迫切，相對國防戰力要大幅度改善。朱表示，現代化電子戰相關設備、國軍教育專業提升、社會韌性預算等，國民黨都全力支持，這些都可以透過下會期提出的特別條例或預算完成。

朱立倫指出，這次關稅貿易戰加強國土防衛能量預算1164億，國民黨認為這筆預算應該放在下會期的國防特別預算，經貿特別預算必須直接用在受關稅貿易戰衝擊的中小企業、店家商家跟勞工，全力推動還錢於民，這些才是這次特別預算要做的。

「全球都在爭重要策略性產業，我們要讓這些產業根留台灣，不可以把策略性產業跟安全性產業都送出去。」朱立倫表示，台灣必須要有產業安全相關條例，來管理跟管制這些產業，不可以讓他們隨意外移到他國，不只是針對台積電，而是關於台灣安全的產業都要拿出來好好討論。朱強調，國民黨願意扮黑臉來保住台灣的「命根子」，不可以讓民進黨跟賴清德為了一時跪舔美國，把台灣都敗光了。

朱立倫說，在野立委昨天為何要力拼核電延役20年？為何需要重啟核電廠？因為國民黨要保住台灣安全、顧及全民健康，包含空污跟碳排放議題，都可以透過立法、修法來矯正，讓台灣有安全能源。朱高呼，國民黨是負責任的政黨，不停拼民生、重安全，每個人都是中華民國台灣一份子，不能像獨裁者民進黨、賴清德一樣，只顧政治跟權力，不顧民生跟社會安全，希望國民黨立委跟各地方政府一起努力，讓國家安全能受到最好的保障。