藍屏東縣黨部遭搜索還帶走3人　蘇清泉籲選民反惡罷、反司法迫害

▲國民黨立委蘇清泉。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

原住民立委伍麗華於4月17日由律師陪同到屏東地檢署，告發罷免團體領銜人張芳碩等涉嫌違反選罷法、偽造文書罪、個資法，屏東檢調今（14日）上午搜索國民黨屏東縣黨部。對此，身兼屏東縣黨部主委的國民黨立委蘇清泉表示，事件演變至今，他只期待選民做出明智選擇，反對惡罷，反對司法迫害，讓人民發揮智慧帶領國家走出困境。

針對今日上午國民黨屏東縣黨部遭搜索，並帶走黨部書記長蕭榮明和2名黨工等3人。蘇清泉說，今天一早還在高鐵往台北的列車上，突然收到黨部人員傳的訊息，「屏東縣黨部被搜索了」，但電話上也講不太清楚，初步了解是與兩位民進黨原鄉立委有關，了解完後，再向大家報告。

蘇清泉強調，罷免原鄉兩位綠委是全國性的，主導也是中央黨部主導，地方黨部也有地方黨部負責的部分，他們也都是配合工作。對於檢調搜索希望勿枉勿縱，他們也會積極配合。

不過，蘇清泉也強調，罷免權是憲法賦予全民的基本政治權利，這一點毫無問題，但對在野黨區域立委的無差別全面罷免，這不是人民政權的實踐，這是針對反對黨的政治恐怖攻擊。

蘇清泉說，事件演變至今，他只期待選民做出明智選擇，反對惡罷，反對司法迫害，讓人民發揮智慧帶領國家走出困境。