川普嗨喊美企進入中國　專家警告貿易戰「風險未根除」

▲美中貿易戰看似降溫，分析師卻認為風險未解除。（資料照／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美中大幅互降關稅，貿易戰局勢緩解，川普13日甚至興奮表示，北京將對美國企業開放市場。但專家警告，雙邊緊張關係的深層根源依舊存在，90天緩衝期過後，再度恢復關稅的可能性，也進一步增添不確定性。

川普赴中東訪問途中，在空軍一號上說，「我們與中國有一份非常、非常強而有力的協議基礎。但最令人興奮的部分是……中國對美國企業開放市場。我認為，對我們和中國來說，最令人興奮的一件事情是，我們正在試圖開放中國。」

管貿易戰看似出現轉機，緊張關係的深層根源依舊存在。美國對中實施關稅依然較高，因為川普上任不久，就以芬太尼（Fentanyl）毒品危機為由，對中國加徵20%關稅，但在達成最新協議之後，也沒有取消。雖然華府宣稱，在此議題上看見進展空間，北京始終否認助長芬太尼危機，並於13日警告「停止抹黑並指責中國」。

分析師們警告，90天緩衝期後恢復關稅的可能性，只會增加更多不確定性。經濟學人智庫（EIU）首席經濟學家蘇月（Yue Su）說，「進一步降低關稅將是艱困的，再次升級的風險依然存在。」

華府與北京之間宛如雲霄翻車的關稅爭端，也對依賴中國製造的美國企業造成嚴重破壞，暫時緩和情勢只能平息一部分風暴。北京官員也承認，中國經濟早就飽嚐房地產危機、消費者支出低迷的苦頭，如今又將受到貿易不確定性的影響。

新加坡南洋理工大學助理教授駱明輝（Dylan Loh）向《法新社》說，「雙方都承受了很大的經濟痛苦，而且還能夠繼續承受更多痛苦。」