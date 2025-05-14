川普轟伊朗拖垮中東！　警告「放棄核武或最大施壓」2選1

▲ 川普13日在沙美投資論壇上發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普出訪沙烏地阿拉伯發表演說時對伊朗政策強硬表態，指責德黑蘭製造區域混亂，要求該國領導人在「永遠不得擁有核武」與「承受最大壓力」之間做出選擇。不過他同時遞出橄欖枝，表示願意達成協議，使伊朗走向繁榮。

《福斯新聞》報導，川普13日在利雅德向商界領袖發表談話時警告，「若伊朗領導人拒絕橄欖枝，繼續攻擊鄰國，我們將別無選擇，只能施加最大限度壓力」，「選擇權在他們手中」。

儘管川普表態希望與伊朗達成協議，看見德黑蘭走向繁榮，但在此之前嚴詞批評伊朗政權，不僅破壞本國發展，更使整個中東地區情勢惡化，「伊朗領導人專注盜取人民財富，資助海外恐怖與流血行動」，「最悲劇的是他們拖垮了整個地區」。

川普指出，伊朗支持去年12月垮台的敘利亞前政權，造成無數生命損失，對黎巴嫩真主黨的支持更導致曾有「中東巴黎」之稱的貝魯特衰敗，認為這些悲劇「完全可以避免」，並將哈瑪斯2023年10月7日對以色列的突襲歸咎於拜登政府解除部分對伊朗制裁。

不過川普也向伊朗喊話，「我從不相信有永遠的敵人」，提到美國今日最親近的盟友中有些過去曾是交戰國，「敵人會讓你產生動力」。他強調，「我不是為了譴責伊朗過去的混亂而來，而是為他們提供一條新的道路，一條通往更美好、更有希望的未來之路」。

目前不清楚川普對德黑蘭的強硬言論是否會影響正在進行的伊朗核談判，伊朗駐聯合國代表團對此尚未回應媒體置評請求。