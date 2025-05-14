川普訪沙超狂待遇曝！出動F-15護航　「麥當勞行動餐車」待命

▲ 沙國大陣仗迎接川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普是出了名的速食愛好者，13日到訪沙烏地阿拉伯，當局特地安排一輛行動麥當勞餐車迎接，引發網友熱議。這是川普第二任期以來首次出訪海外，雙方也簽署總額高達6000億美元的戰略經濟夥伴協議。

《福斯新聞》報導，白宮官員證實，川普訪問沙國首都利雅德期間，現場安排一輛麥當勞行動餐車，相關畫面迅速在社群平台X瘋傳，令不少網友驚呼，「這怎麼可能是真的」、「令人難以置信」。

除麥當勞餐車以外，川普飛抵利雅德時沙國更派出F-15戰機為「空軍一號」護航，停機坪也鋪設薰衣草色地毯，由王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）親自迎接。此行雙方簽署橫跨能源、國防、礦業與太空領域的經濟合作協議，川普表示，這份協議將為美國創造200萬個就業機會。

▲ 川普曾親自站上炸台炸薯條。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，川普對麥當勞的愛眾所皆知，2019年曾在白宮宴請美式足球全國冠軍隊伍克勒姆森大學老虎隊（Clemson Tigers）麥當勞大餐，2020年感染新冠康復後也要求吃麥當勞。他的前保鑣還透露，川普2016年競選期間常吃滿福堡當早餐。

2024年10月第二任期競選期間，川普更在賓州一間麥當勞穿上圍裙，親自站上炸台與得來速窗口，開玩笑稱「我來找工作」，向顧客喊話若當選會讓美國「比以往更好」。