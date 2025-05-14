　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普訪沙超狂待遇曝！出動F-15護航　「麥當勞行動餐車」待命

▲▼ 川普出訪沙烏地阿拉伯，沙國大陣仗迎接。（圖／路透）

▲ 沙國大陣仗迎接川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普是出了名的速食愛好者，13日到訪沙烏地阿拉伯，當局特地安排一輛行動麥當勞餐車迎接，引發網友熱議。這是川普第二任期以來首次出訪海外，雙方也簽署總額高達6000億美元的戰略經濟夥伴協議。

《福斯新聞》報導，白宮官員證實，川普訪問沙國首都利雅德期間，現場安排一輛麥當勞行動餐車，相關畫面迅速在社群平台X瘋傳，令不少網友驚呼，「這怎麼可能是真的」、「令人難以置信」。

除麥當勞餐車以外，川普飛抵利雅德時沙國更派出F-15戰機為「空軍一號」護航，停機坪也鋪設薰衣草色地毯，由王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）親自迎接。此行雙方簽署橫跨能源、國防、礦業與太空領域的經濟合作協議，川普表示，這份協議將為美國創造200萬個就業機會。

▲▼川普對麥當勞的愛眾所皆知，2024年10月競選期間曾在賓州一間麥當勞穿上圍裙，親自站上炸台與得來速窗口。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普曾親自站上炸台炸薯條。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，川普對麥當勞的愛眾所皆知，2019年曾在白宮宴請美式足球全國冠軍隊伍克勒姆森大學老虎隊（Clemson Tigers）麥當勞大餐，2020年感染新冠康復後也要求吃麥當勞。他的前保鑣還透露，川普2016年競選期間常吃滿福堡當早餐。

2024年10月第二任期競選期間，川普更在賓州一間麥當勞穿上圍裙，親自站上炸台與得來速窗口，開玩笑稱「我來找工作」，向顧客喊話若當選會讓美國「比以往更好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組
快訊／陳零九涉閃兵　警方板橋逮到人了
快訊／黃博石花30多萬　「假裝高血壓」取得免役
快訊／威廉「步入綠島警局到案」　身影曝光
趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演」
快訊／《棒棒堂》李銓認了　砸10萬扮「心血管疾病」閃兵
獨／陳向熙高雄拍戲「警到飯店帶回」　14：00抵新北刑大
快訊／李銓涉閃兵！「首位移送」畫面曝光
快訊／大根在國外！21:30將抵台　警機場等人
快訊／模特兒陳信維到案！　走路雙手插口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

日本變態夫妻聯手性侵「未滿16歲少女」！　硬上還逼傳裸照

富家兄弟弒親案「重審結果出爐」　服刑逾35年可望重獲自由

距離頭頂僅20公尺！遊客搶目睹「剃頭式起降」　被噴飛畫面曝

川普訪沙超狂待遇曝！出動F-15護航　「麥當勞行動餐車」待命

他吃蛋水果蔬菜秒吐！　罹罕病只吃吐司穀片小熊軟糖

照片震撼世界！加薩孩子「瘦如骷髏」剩2.5kg　戰火下的飢餓烙印

日本琦玉大規模道路崩塌！3個月尋獲遺體　DNA確認駕駛罹難

成功抗癌4次仍躲不過死神　女在家突遭「鄰居流彈射中」身亡

「宇宙滅亡時間」比預期早得多！　荷蘭研究證實了

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

日本變態夫妻聯手性侵「未滿16歲少女」！　硬上還逼傳裸照

富家兄弟弒親案「重審結果出爐」　服刑逾35年可望重獲自由

距離頭頂僅20公尺！遊客搶目睹「剃頭式起降」　被噴飛畫面曝

川普訪沙超狂待遇曝！出動F-15護航　「麥當勞行動餐車」待命

他吃蛋水果蔬菜秒吐！　罹罕病只吃吐司穀片小熊軟糖

照片震撼世界！加薩孩子「瘦如骷髏」剩2.5kg　戰火下的飢餓烙印

日本琦玉大規模道路崩塌！3個月尋獲遺體　DNA確認駕駛罹難

成功抗癌4次仍躲不過死神　女在家突遭「鄰居流彈射中」身亡

「宇宙滅亡時間」比預期早得多！　荷蘭研究證實了

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

女顧客遭吹風機燙傷控飯店不聞問　福容：拿8千單據索賠20萬

不斷更新／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組

台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

李銓裝「心血管疾病」逃兵！醫推測：拿假心電圖

台南金鑽鳳梨進軍北台灣CitySuper　黃偉哲推爆送禮首選

小客車切西瓜跨線左轉！險撞機車　台南警：確認違規已開罰

快訊／陳零九涉閃兵「手機一度關機」！　警方板橋逮到人了

批林月琴卸責剴剴案又撈金　鍾沛君：出事漏接就變「被動督導」

世壯運湧多篇抱怨、公務員怨發言人施壓基層　許淑華籲蔣市府調查

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

國際熱門新聞

印度擬對美國加徵關稅　川普回歸後首次報復

養獅子當寵物！他買回家「被活活咬死」

奧斯卡金獎導演辭世！　享壽92歲

沙國大單激勵輝達大漲5.3％！　標普收復今年所有跌幅

澤倫斯基放話在土耳其等普丁！俄高層冷回

納坦雅胡宣布全力打加薩　徹底摧毀哈瑪斯

台男「日本登山失蹤10天」　親友號召入山尋人

研究：宇宙滅亡時間「比預期更快」

變態母聯手女友「性虐20月大女兒」致死

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

正妹聲優「廢棄衣物」遭轉賣　網拍喊破155萬

川普先讓步！美前財長：尷尬但正確的選擇

黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火急撤

更多熱門

相關新聞

台美首例！台中檢察官飛美國問筆錄

台美首例！台中檢察官飛美國問筆錄

詐欺集團一名廖姓高階女幹部，指揮美國成員以「殺豬盤、浪漫騙局」感情手法，詐騙榨取3名被害人，金額約為1億7052萬，台中地檢署調查此案後，依台美司法互助協定，指派檢檢察官親自赴美偵訊同案共犯，取得關鍵證詞，美方則是國土安全調查署團隊來台取證調查，這也是台美合作偵查的首例。

川普警告伊朗「放棄核武」　否則全面施壓

川普警告伊朗「放棄核武」　否則全面施壓

白宮小額包裹關稅再降！　由商業快遞公司運送降至30％

白宮小額包裹關稅再降！　由商業快遞公司運送降至30％

路透揭露！胡塞武裝與美國停火協議前　輾轉釋求和訊號

路透揭露！胡塞武裝與美國停火協議前　輾轉釋求和訊號

川普民調止血「支持率彈回44%」

川普民調止血「支持率彈回44%」

關鍵字：

川普美國沙國麥當勞經濟

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面