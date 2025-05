川普訪沙超狂待遇曝！出動F-15護航　「麥當勞行動餐車」待命

▲ 沙國大陣仗迎接川普。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統川普是出了名的速食愛好者,13日到訪沙烏地阿拉伯,當局特地安排一輛行動麥當勞餐車迎接,引發網友熱議。這是川普第二任期以來首次出訪海外,雙方也簽署總額高達6000億美元的戰略經濟夥伴協議。

Yes, it’s a mobile @McDonalds here in Riyadh. pic.twitter.com/Y6T2EBDbQf