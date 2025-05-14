美對陸關稅「回到起點」　陸供應商：未來不會押寶美國單一市場

▲中美關稅戰暫歇，大陸供應商生產車間趕工出貨。（圖／翻攝界面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中美雙方12日承諾於今（14）日前將關稅調整為美國「對等關稅」提出前的機制，其中，美國對大陸輸美商品的關稅加徵比例將下調至30%。消息公佈後，在此前高關稅壓力下的大陸供應商們紛紛開始動作，甚至有美商催促提升出貨速度，逐步恢復訂單。

《界面新聞》報導，穆龍生是江蘇華騰個人護理用品有限公司的相關負責人，他的工廠此前為美國沃爾瑪、Kroger超市以及其他零售貼牌生產牙刷、牙線等日用品，由於今（2025）年4月以來的中美關稅摩擦，美國客戶停止了向原本合作的中國供應商下單。Kroger就是停止下單的美國零售商之一。

穆龍生表示，儘管受到美國訂單影響，但四月份訂單在歐洲、巴西等地新增訂單的彌補之下，和去年水平差不多持平，現在隨著美國訂單逐步恢復，今年其公司的整個銷售情況也會相對樂觀一些，「我們近期歐洲訂單也在增加，工廠晚上也在開足馬力幹活。」

江蘇艾瑞服飾有限公司業務經理孫青則認為，受關稅摩擦影響，客戶選擇在該公司位於越南的工廠進行生產，但新的協定出台之後，客戶則要求她將一部訂單轉移回中國做，「新訂單都要求7月底之前出貨，而正常情況下外貿訂單週期是90天至120天。即便時效要求高了，但工人也樂意加班保住訂單和飯碗。」

孫青指出，和東南亞相比，由於有27.5%的稅率差，大部分客戶仍會優先在東南亞工廠下單，「今年目前收到的訂單仍然需要犧牲利潤去完成，直到現在，訂單量仍然沒有恢復到去年同時期的水平。」

穆龍生強調，美國客戶想在中國之外尋求可替代的生產廠商並非易事，部分美國客戶在尋求替代工廠未果後，又會轉而與中國企業合作，但對中國供應商而言，過去一個月的經歷也讓他們更加注重風險防範，「未來遷廠或尋求全球範圍內更多訂單，而不能只押寶美國單個市場。」