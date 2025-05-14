輝達接「沙烏地大訂單」股價勁揚！　黃仁勳身家逼近1200億美元

▲輝達股價大漲，黃仁勳身價也跟著水漲船高。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

由於AI晶片需求激增及沙烏地阿拉伯大手筆訂單刺激，輝達（NVIDIA）股價13日大幅上漲，連帶使輝達執行長黃仁勳的個人淨資產也攀升至近1200億美元（約新台幣3.6兆元），較去年的800億美元（約新台幣2.4兆元）大幅成長。

根據《路透社》報導，輝達13日宣布向沙烏地阿拉伯主權財富基金旗下的科技公司Humain出售1.8萬顆最新AI晶片，而此舉也顯示，市場對其高效能處理器的需求仍然強勁。

黃仁勳的妻女12日搭乘私人飛機抵達松山機場，然而他本人卻意外未現身，引發討論，事後才傳出，黃仁勳是要先前往沙烏地阿拉伯參加「沙美投資論壇」（Saudi-US Investment Forum）。

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）目前也正在中東進行出訪行程，有多家美國企業高層隨行。

輝達股價13日收盤大漲5.6％，達到129.93美元，市值突破3兆美元大關，來到3.17兆美元（約新台幣96.7兆元），僅次於微軟（Microsoft）的3.34兆美元（約新台幣101.9兆元）和蘋果（Apple）的3.18兆美元（約新台幣97.1兆元）。

作為AI半導體領域的領導者，黃仁勳對輝達的成功發展扮演了重要角色，將公司推向全球最有價值企業之一。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），黃仁勳的淨資產在一天內增加了60億美元（約新台幣1832.1億元），達到1140億美元（約新台幣3.48兆元），目前位居全球富豪榜第15名。

此外，輝達的晶片銷售協議也成為川普此次中東訪問的重要成果之一。川普的行程包括沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，意在深化美國與波灣地區的合作關係。